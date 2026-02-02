UPDATE 2: Sibiu: Elicopterul SMURD solicitat copii căzuți în pârâu // Doi frați, fată și băiat, au murit

UPDATE 2:

Echipajele prezente la fața locului au găsit băiatul de 9 ani. Din păcate, și în acest caz s-a declarat decesul.

Băiatul de 9 ani este fratele fetei de 6 ani, al cărei deces a fost anterior declarat.

Trupul băiatului a fost extras din apă.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul celor doi minori.

UPDATE:

Poliția Sibiu transmite că fata de 6 ani a fost extrasă din apă, însă din nefericire, echipajele medicale au fost nevoite sa declare decesul acesteia.

„Întrucât, din informațiile obținute de către polițiști a rezultat că fetița era însoțită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanșat verificări de urgență în vederea găsirii băiatului. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul minorei”, transmite Poliția Sibiu.

Știre inițială:

Potrivit ISU Sibiu, o fată de 6 ani din Chirpăr a căzut în pârâul din localitate.

La fața locului sunt mobilizate o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenție și două ambulanțe SAJ.

De asemenea la fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov.

Fata a fost găsită, în aceste momente este se aplică manevre de resuscitare.