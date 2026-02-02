Suceava: Fată de 12 ani închisă și violată în casa bunicilor de vărul său

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, cercetat în stare de arest preventiv, pentru viol asupra unui minor.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 7 noiembrie 2025, în timp ce fata de 12 ani se întorcea de la un magazin spre casă, a fost abordată de vărul său, de 20 de ani, care i-a cerut să meragă cu el să-i arate ceva.

Cei doi au mers la casa bunicilor lor, care nu era locuită, au intrat în locuinței, ușa de acces fiind ulterior închisă prin exterior cu lacătul de inculpat, care a revenit în casă pe fereastră.

Aici, inculpatul a întreținut raporturi sexuale cu fata de 12 ani. „Raportat la vârsta persoanei vătămate, aceasta nu putea să își exprime un consimțământ valabil din punct de vedere juridic cu privire la actele sexuale întreținute cu inculpatul”, arată procurorii.

În dimineața zilei următoare, în jurul orei 7.00, minora a ajuns acasă și a alertat organele de poliție.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Gura Humorului