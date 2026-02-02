Prima pagină » Social » Suceava: Fată de 12 ani închisă și violată în casa bunicilor de vărul său

Suceava: Fată de 12 ani închisă și violată în casa bunicilor de vărul său

Un tânăr de 20 de ani a fost trimis în judecată după ce și-ar fi închis vara de 12 ani în casa bunicilor și ar fi violat-o.
Suceava: Fată de 12 ani închisă și violată în casa bunicilor de vărul său
Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
02 feb. 2026, 10:50, Social

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a unui inculpat, cercetat în stare de arest preventiv, pentru viol asupra unui minor.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 7 noiembrie 2025, în timp ce fata de 12 ani se întorcea de la un magazin spre casă, a fost abordată de vărul său, de 20 de ani, care i-a cerut să meragă cu el să-i arate ceva.

Cei doi au mers la casa bunicilor lor, care nu era locuită, au intrat în locuinței, ușa de acces fiind ulterior închisă prin exterior cu lacătul de inculpat, care a revenit în casă pe fereastră.

Aici, inculpatul a întreținut raporturi sexuale cu fata de 12 ani. „Raportat la vârsta persoanei vătămate, aceasta nu putea să își exprime un consimțământ valabil din punct de vedere juridic cu privire la actele sexuale întreținute cu inculpatul”, arată procurorii.

În dimineața zilei următoare, în jurul orei 7.00, minora a ajuns acasă și a alertat organele de poliție.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Judecătoria Gura Humorului

 

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Bani în plus la pensie pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează, de fapt
Gandul
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Alimentul pe care să nu-l consumi de Întâmpinarea Domnului. Vei atrage numai ghinion tot anul
CSID
Noua modă la Cluj: încărcarea mașinii „la trotuar”. Mașină premium, infrastructură improvizată
Promotor