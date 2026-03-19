Spulberați de o mașină în timp ce așteptau într-un refugiu de tramvai. Șoferul a intrat în plin în pietoni și în tramvai

Un accident grav a avut loc joi, 19 martie 2026, pe bulevardul Octavian Goga, în apropiere de Piața Unirii din București. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în refugiu, lovind mai multe persoane aflate în stație.
Mădălina Dinu
19 mart. 2026, 17:23, Social

Accidentul s-a produs în jurul orei 13:30, la stația Poșta Vitan, pe sensul de mers spre Piața Unirii.

Potrivit informațiilor transmise de STB, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției, a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători și a intrat pe peron, unde a accidentat mai multe persoane.

Autoturismul a lovit și un tramvai care era oprit în stație în momentul impactului.

„STB informează că astăzi, 19.03.2026, în jurul orei 13:30, pe Bd. Octavian Goga, la stația Poșta Vitan (sens spre Piața Unirii), s-a produs un eveniment rutier grav: șoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, a rupt gardul de protecție al refugiului pentru călători, a accidentat persoane aflate pe peron și a lovit tramvaiul care era oprit în stație”, a anunțat STB.

Două persoane rănite au fost transportate la spital, conștiente, potrivit STB și Brigăzii Rutiere.

