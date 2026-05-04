Circulația mai multor trenuri din vestul țării, afectată de incidente tehnice

Potrivit CFR Călători, unul dintre principalele incidente a fost ruperea pantografului la trenul Regio 2610, situație care necesită intervenții tehnice complexe.

Din această cauză, se estimează o întârziere de peste 120 de minute pentru reluarea circulației în condiții normale.

În paralel, un deranjament la linia de contact între stațiile Băile Călacea și Sânandrei a dus la oprirea temporară a mai multor trenuri în stații. Astfel, trenul R 3116 staționează în Șag, IR 79 este oprit în Vinga, IR 377 în Băile Călacea, iar R 3117 în Sânandrei.

Echipele tehnice intervin la fața locului pentru remedierea defecțiunilor și reluarea circulației în cel mai scurt timp posibil. Reprezentanții companiei feroviare au transmis scuze pasagerilor afectați de aceste întârzieri și au mulțumit pentru înțelegere.

Autoritățile recomandă călătorilor să verifice în timp real informațiile despre trenuri înainte de plecare, în contextul acestor perturbări.