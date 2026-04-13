Angajații care întârzie la muncă vor fi taxați la salariu. Tribunalul Suprem din Spania consideră că așa este corect          

Legea spaniolă, prin Statutul Muncitorilor, prevede că salariul reprezintă plata pentru munca efectiv prestată. Astfel, dacă un angajat lucrează mai puțin, inclusiv din cauza întârzierilor, acesta poate fi plătit mai puțin pentru acea perioadă, fie că este vorba de minute sau ore, scrie El Economista.

Decizia vine după un caz concret dintr-o companie de tip call center, unde a fost introdus un sistem de pontaj pentru a înregistra exact orele de intrare și ieșire ale angajaților. Pe baza acestor date, firma a început să scadă din salariu timpul în care unii angajați ajungeau târziu la muncă, considerând că acel interval nu a fost lucrat.

Sindicatele, în special Confederación General del Trabajo, au contestat măsura în instanță. Acestea au susținut că, în realitate, compania aplică o sancțiune ascunsă, deoarece contractul colectiv prevedea deja alte penalizări pentru întârzieri, iar reducerea salariului ar însemna o dublă sancționare.

Nu este considerată amendă salarială

Reprezentanții companiei au argumentat că nu este vorba despre o sancțiune, ci despre neplata unei perioade în care nu s-a muncit efectiv. Sindicatele au susținut contrariul, acuzând aplicarea unei „amenzi salariale”, o practică interzisă de legislația muncii din Spania.

Tribunalul Suprem din Spania a decis însă că nu există o astfel de amendă în acest caz. Motivul: angajatul nu are dreptul să fie plătit pentru timpul în care nu a lucrat, dacă întârzierea îi este imputabilă.

Prin urmare, instanța a stabilit că firmele pot reduce salariul proporțional cu timpul nelucrat din cauza întârzierilor, fără ca această măsură să fie considerată sancțiune disciplinară.