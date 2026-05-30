Japonia oferă 14,7 milioane de dolari pentru sprijinirea Ucrainei prin programul NATO PURL

Japonia a anunțat o contribuție de 14,7 milioane de dolari la inițiativa NATO „Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina” (PURL), în demersul lor de a sprijni Kievul, scrie Kyiv Post.

Potrivit Ministerului de Externe al Japoniei, suma se ridică la 2,2 miliarde de yeni și provine din bugetul suplimentar al Japoniei pentru anul fiscal 2025.

Reprezentanții politici din Tokyo au precizat că banii vor fi folosiți exclusiv pentru echipamente neletale, iar detaliile pachetului vor fi stabilite împreună cu NATO.

Autoritățile japoneze au transmis că echipamentele finanțate vor fi în conformitate cu sprijinul anterior oferit prin Fondul fiduciar NATO pentru Pachetul de asistență cuprinzător pentru Ucraina, care a inclus tot ajutor neletal.

Ministerul japonez de Externe a mai transmis că Japonia „va continua să sprijine Ucraina pentru a realiza o pace justă și durabilă” și că își dorește să întărească în continuare cooperarea cu NATO.

Reacțiile au venit rapid din partea Kievului. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a salutat decizia și a spus că „sprijinul principial și consecvent al Japoniei transmite un mesaj puternic de solidaritate”.

Și președintele Volodimir Zelenski a mulțumit Japoniei pentru contribuție, adăugând că țara asiatică sprijină Ucraina încă de la începutul invaziei rusești la scară largă.

„Mulțumesc Japoniei pentru contribuția sa la inițiativa PURL”, a scris Zelenski pe X.

„Încă de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, Japonia a ajutat foarte mult Ucraina și poporul nostru. Și apreciem profund tot sprijinul pe care l-am primit.”

Tot el a transmis mulțumiri și altor state care au contribuit la program în acest an, inclusiv Norvegia, Olanda, Canada, Bulgaria, Belgia, Regatul Unit, Spania, Suedia, Lituania, Estonia, Letonia și Islanda.

Președintele a mai precizat că unele contribuții nu au fost făcute publice, doar că totalul ajutorului din acest an a ajuns la aproximativ 1,5 miliarde de dolari. Sunt 28 de țări implicate în inițiativa PURL până acum.