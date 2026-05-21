E-mailurile pasiv-agresive și mesajele lipsite de politețe pot afecta serios sănătatea mentală și relațiile dintre colegi, arată mai multe studii recente citate de experți în psihologia muncii.
Cum pot e-mailurile corporatiste să afecteze sănătatea mentală a angajaților?
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
21 mai 2026, 20:00, Life-Inedit
Specialiștii vorbesc despre fenomenul numit „impolitețea prin e-mail”. Mesajele sunt considerate reci, ostile sau nepoliticoase în comunicarea profesională.

Potrivit unor cercetări, aproximativ o treime dintre angajați primesc zilnic cel puțin un e-mail perceput drept agresiv sau lipsit de respect. Fenomenul s-a accentuat odată cu extinderea muncii remote și a comunicării digitale.

Experții spun că efectele nu sunt doar emoționale. Angajații care primesc frecvent astfel de mesaje au niveluri mai ridicate de stres, anxietate și oboseală. În unele cazuri apar probleme de somn, dureri de cap sau dificultăți de concentrare.

Cercetătorii explică faptul că un e-mail agresiv poate avea un impact mai mare decât un comentariu verbal, deoarece mesajul poate fi recitit de mai multe ori. Acest lucru poate amplifica stresul și ruminația mentală.

Mai multe studii au arătat că persoanele expuse constant la astfel de interacțiuni sunt mai predispuse să lipsească de la serviciu sau să ia în calcul demisia.

Experții spun că lipsa expresiilor faciale și a tonului vocii favorizează interpretările greșite. Răspunsurile foarte scurte, formulările seci sau expresii precum „conform ultimului meu e-mail” sunt adesea percepute drept pasiv-agresive.

Fenomenul este mai frecvent în mediile de lucru tensionate, unde angajații sunt suprasolicitați sau lucrează sub presiune constantă.

Potrivit profesorilor citați de publicația britanică The Guardian, munca remote a amplificat problema. Angajații au mai puține interacțiuni directe și mai puține ocazii de a clarifica rapid neînțelegerile.

Specialiștii recomandă ca situațiile tensionate să fie rezolvate prin apeluri telefonice sau discuții față în față, nu prin schimburi lungi de e-mailuri.

Managerii sunt încurajați să stabilească reguli clare privind comunicarea internă și să limiteze trimiterea mesajelor în afara programului de lucru.

Experții avertizează că lipsa de politețe în comunicarea profesională poate afecta nu doar productivitatea, ci și încrederea dintre colegi și climatul general din companii.

