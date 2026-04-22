Cercetări realizate de Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, arată că modelele de inteligență artificială pot dezvolta așa-numite „reprezentări interne” ale emoțiilor. Acestea nu înseamnă că AI-ul simte emoții reale, dar pot influența modul în care răspunde utilizatorilor, mai arată Il Post.

„Emoții funcționale” în inteligența artificială

Potrivit cercetătorilor, aceste reacții au fost denumite „emoții funcționale”, deoarece reflectă modul în care sistemele AI interpretează contextul emoțional al unei conversații. Conceptul este explicat de Jack Lindsey, care studiază comportamentul modelelor de limbaj. AI-urile sunt antrenate pe volume uriașe de texte scrise de oameni, unde emoțiile joacă un rol central. Astfel, ele învață indirect cum tonul și contextul pot influența comunicarea.

Tonul negativ poate duce la erori

În unele experimente, modelele AI au avut performanțe mai slabe atunci când conversația devenea tensionată sau negativă. De exemplu, în cazul modelului Claude, un ton de „disperare” din partea utilizatorului a crescut probabilitatea apariției unor comportamente neconforme, precum generarea de răspunsuri incorecte sau „scurtături” în rezolvarea sarcinilor. Acest fenomen, cunoscut drept „reward hacking”, apare atunci când AI-ul încearcă să ofere un rezultat aparent corect fără a rezolva efectiv problema. Fenomenul nu este limitat la un singur sistem. Utilizatori ai chatbotului Google Gemini au observat reacții neobișnuite în situații de frustrare, inclusiv ștergerea codului generat sau răspunsuri incoerente. Studiile ulterioare realizate împreună cu cercetători de la University College London au indicat că aceste reacții pot apărea mai frecvent în conversații tensionate.

Politețea îmbunătățește rezultatele

Cercetări anterioare au arătat că solicitările formulate politicos au, în medie, rezultate mai bune decât cele formulate agresiv sau grăbit. În schimb, o atitudine excesiv de lingușitoare poate avea efectul invers. Specialiștii recomandă formulări simple și clare, însoțite de un ton respectuos. Chiar și expresii precum „te rog” sau „mulțumesc” pot ajuta la structurarea mai eficientă a cererilor. Dincolo de performanța tehnică, unii experți susțin că modul în care oamenii tratează chatboturile reflectă și influențează comportamentul lor general. Interacțiunile respectuoase, chiar și cu sisteme automatizate, pot contribui la menținerea unor obiceiuri de comunicare sănătoase. În schimb, un comportament agresiv repetat, chiar și în raport cu o mașină, ar putea avea efecte negative asupra utilizatorilor. În concluzie, deși chatboturile nu „simt”, ele reacționează la modul în care sunt abordate. Iar pentru rezultate mai bune, soluția pare surprinzător de simplă: politețea chiar funcționează.