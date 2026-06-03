Meta introduce agenți AI pe WhatsApp în încercarea de a monetiza aplicația la scară globală

Noul produs, denumit Business Agent, a fost testat în ultimele luni în câteva piețe restrânse și va fi disponibil acum la nivel global. Sistemul poate răspunde automat mesajelor primite de la clienți, poate oferi proprietarilor de afaceri recomandări și date despre interacțiuni și, în unele cazuri, poate finaliza vânzări sau programa întâlniri fără intervenție umană. Funcționalitatea urmează să fie extinsă și către serviciul de mesagerie al Instagram, relatează FT.

„Acum câțiva ani am spus că fiecare afacere va avea un agent AI, la fel cum are o adresă de email, un site și un cont de social media. Iar acest lucru se întâmplă mai repede decât mă așteptam”, a declarat Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, într-un mesaj video transmis miercuri la un eveniment al companiei organizat la Londra.

Lansarea vine într-un moment sensibil pentru Meta, după ce compania a încercat în această săptămână să gestioneze consecințele unui atac asupra Instagram care a expus riscurile automatizării prin AI. Timp de mai multe zile, atacatorii au reușit să păcălească chatbotul AI de suport al Meta pentru a obține acces la conturi importante de Instagram, inclusiv la pagina White House asociată fostului președinte american Barack Obama.

Zuckerberg a pariat pe AI

În ultimul an, Zuckerberg a accelerat strategia Meta în domeniul inteligenței artificiale, alocând sume importante pentru atragerea de specialiști de la rivali precum OpenAI și Google. Eforturile au culminat, în aprilie, cu lansarea modelului Muse Spark.

Alice Newton-Rex, head of product la WhatsApp, a declarat pentru Financial Times că noul Business Agent va „accelera masiv businessul de mesagerie plătită”. Potrivit acesteia, platforma folosește o combinație de modele AI interne și externe, inclusiv Muse Spark.

WhatsApp, cumpărată de Facebook în 2014 pentru 19 miliarde de dolari, are peste 3 miliarde de utilizatori activi și rămâne unul dintre cele mai populare produse ale Meta. Totuși, aplicația este și una dintre cele mai puțin monetizate, în parte din cauza protecțiilor stricte privind confidențialitatea, care au limitat posibilitatea companiei de a introduce modele clasice de publicitate.

Veniturile obținute de Meta din serviciile plătite prin care companiile folosesc WhatsApp pentru a comunica cu clienții au depășit o rată anualizată de 2 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea din 2025. Suma rămâne însă redusă în comparație cu vânzările totale ale Meta, de aproximativ 200 de miliarde de dolari anul trecut.

„Prin mesageria plătită, ajutam deja companiile să comunice cu clienții lor. Acum este vorba despre accelerarea acestui proces și despre posibilitatea de a-l opera la scară”, a spus Newton-Rex.

Multe companii folosesc deja aplicația WhatsApp Business pentru a răspunde manual solicitărilor de customer service, iar firmele mici pot face acest lucru, în mare parte, gratuit. Odată cu introducerea agenților AI, întreprinderile mici vor trebui să plătească un abonament lunar pentru ca sistemele automate să răspundă în numele lor.

Companiile mari vor plăti în funcție de numărul și complexitatea interacțiunilor gestionate de agenții AI. Modelul reflectă o tendință mai largă în industria tehnologică, unde marile companii încearcă să treacă de la acces nelimitat la instrumente AI către servicii tarifate în funcție de utilizare, pentru a acoperi costurile ridicate ale acestor tehnologii.

Meta a precizat că, spre deosebire de mesajele schimbate între utilizatori obișnuiți, interacțiunile cu agenții AI de pe WhatsApp nu vor fi criptate end-to-end. Acest lucru înseamnă că atât Meta, cât și proprietarii companiilor ar putea citi mesajele, iar acestea ar putea fi folosite, „potențial”, pentru antrenarea sistemelor AI, potrivit lui Newton-Rex.