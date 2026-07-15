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Mari edituri și autori dau Google în judecată / Acuzații grave privind antrenarea inteligenței artificiale Gemini

Google se confruntă cu un nou proces de amploare în Statele Unite, după ce mai multe edituri importante și autori au acuzat compania că le-a folosit cărțile fără acord pentru a antrena modelul de inteligență artificială Gemini. Reclamanții susțin că gigantul american a încălcat în mod deliberat legislația privind drepturile de autor și că era conștient de riscurile juridice.
Mari edituri și autori dau Google în judecată / Acuzații grave privind antrenarea inteligenței artificiale Gemini
Luiza Moldovan
16 iul. 2026, 00:57, Știri externe
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Procesul a fost deschis de Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier și scriitorul Scott Turow la un tribunal federal din New York, relatează AlJazeera.

Potrivit plângerii, Google ar fi copiat cărți și alte opere protejate de drepturi de autor pentru a antrena modelele Gemini, fără a cere permisiunea autorilor și editorilor și fără a-i despăgubi.

„Google a ocolit în mod deliberat sistemul creat pentru protejarea drepturilor de autor și compensarea autorilor și editorilor”, se arată în documentul depus în instanță.

Acuzații privind utilizarea cărților și a conținutului piratat

Reclamanții susțin că Google ar fi folosit inițial volume digitalizate prin proiectul Google Books, dar și cantități uriașe de informații colectate de pe internet, inclusiv din surse piratate sau aflate în spatele unor sisteme de plată.

Potrivit procesului, compania ar fi continuat să utilizeze aceste materiale pentru antrenarea inteligenței artificiale, deși acordurile existente nu ar permite o astfel de utilizare.

Mai mult, plângerea susține că documente interne ale Google avertizau că folosirea cărților pentru dezvoltarea modelelor AI este „extrem de problematică” și că firma s-ar putea confrunta cu despăgubiri de până la 100 de miliarde de dolari.

Un nou episod într-un val de procese împotriva companiilor AI

Procesul împotriva Google se adaugă unui număr tot mai mare de litigii privind folosirea operelor protejate de drepturi de autor pentru antrenarea inteligenței artificiale.

OpenAI este vizată într-un proces intentat de autori, printre care George R.R. Martin, creatorul seriei Game of Thrones, în timp ce Meta a câștigat recent un proces similar, după ce un judecător a apreciat că folosirea cărților pentru antrenarea AI s-a încadrat în doctrina americană a „utilizării loiale” (fair use).

În paralel, companii precum CNN, The New York Times, Universal Music Group și mai mulți muzicieni independenți au acționat în instanță diferite firme din domeniul inteligenței artificiale, acuzându-le că și-au antrenat modelele folosind articole, melodii sau alte opere fără acordul titularilor drepturilor.

Specialiști: este greu de demonstrat ce a învățat un model AI

Experții în proprietate intelectuală spun că astfel de procese sunt complicate, deoarece este foarte dificil să se demonstreze exact ce informații au fost absorbite de un model de inteligență artificială și în ce măsură acestea sunt reproduse ulterior.

Totodată, editorii susțin că ofertele actuale de licențiere făcute de unele companii AI sunt nesustenabile, unele evaluând dreptul de utilizare permanentă a unei cărți pentru antrenarea modelelor la aproximativ 10 dolari pe titlu.

Google nu a comentat, până în prezent, acuzațiile formulate în instanță.

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