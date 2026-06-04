Sectorul energiei și cel digital, angajament semnat la Power Summit 2026 pentru a susține strategic dezvoltarea centrelor de date în Europa

Angajamentul dintre sectoarele energetic și digital a fost semnat în marja celui mai mare eveniment anual al industriei energetice din Europa, la care participă și reporterul Mediafax, organizat de Euroelectric la Helsinki pe 3 și 4 iunie. Power Summit 2026 reunește cei mai importanță actori și voci care modelează viitorul energetic al Europei, inclusiv președintele finlandez Alexander Stubb, vicepreședintele executiv al Comisiei Europene Teresa Ribera, comisarul pentru energie Dan Jørgensen și ministrul finlandez al climei și mediului, Sari Multala. Eurelectric reprezintă interesele comune ale industriei europene de energie electrică, având peste 3.500 de companii membre.

Potrivit semnatarilor, adoptarea rapidă a AI remodelează atât cererea de electricitate, cât și operațiunile sistemului energetic. Pe de o parte, AI generează o cerere semnificativă de electricitate, centrele de date urmând să reprezinte aproximativ 28% din creșterea cererii europene de electricitate până în 2030. Acest lucru subliniază necesitatea de a alinia extinderea infrastructurii AI cu nivelul de pregătire al sistemului energetic.

Pe de altă parte, AI devine un factor esențial pentru gestionarea complexității sistemului energetic – și este deja utilizată pe scară largă. Catalogul interactiv Electric al Eurelectric, dedicat aplicațiilor AI în sectorul energetic, arată cum aceste tehnologii pot optimiza gestionarea rețelei, prognoza și performanța activelor.

„Accelerarea aplicării tehnologiilor AI va aduce numeroase beneficii pentru sectorul energetic, atât în ceea ce privește eficiența operațională, cât și deblocarea flexibilității într-un sistem energetic mai descentralizat”, a declarat Kristian Ruby, Secretar General al Eurelectric.

Recomandări concrete pentru susținerea extinderii durabile a AI

Potrivit organizatorilor, pentru a valorifica această oportunitate, Eurelectric colaborează cu actori din ambele sectoare pentru a identifica căi practice care să susțină o dezvoltare oportună, eficientă și durabilă a centrelor de date. Prin inițiativa Twin Transition Commitment, vor fi evaluate cererea și flexibilitatea viitoare a centrelor de date, va fi analizat modul în care sistemul energetic poate susține această creștere și vor fi promovate soluții sigure și durabile, inclusiv colaborarea dintre companiile de utilități și hyperscaleri, precum și utilizarea AI aplicate.

„Realizarea acestei transformări necesită acțiuni coordonate în domeniul politicilor, piețelor și industriei”, a declarat Georgios Stassis, Vicepreședinte al Eurelectric, președinte și CEO al PPC, cu prezență și în România, după preluarea, în toamna anului 2023, a operațiunilor italienilor de la Enel.

„Tranzițiile, cea energetică și cea digitală, sunt fundamental interconectate. Pentru a le susține, trebuie să accelerăm racordarea la rețea și să eficientizăm procesele de autorizare. Este esențial să avem cadre de reglementare care să asigure un mediu de investiții stabil. În acest fel, sectorul electricității are capacitatea să furnizeze infrastructura energetică necesară prin modele de afaceri inovatoare. Acest lucru va alimenta boom-ul centrelor de date, garantând totodată energie sigură și accesibilă pentru consumatorii obișnuiți și pentru obiectivele de decarbonizare ale Europei”, a completat Georgios Stassis.

Inițiativa va analiza, de asemenea, factori-cheie precum racordarea, modelele inovatoare de achiziții și coordonarea planificării între infrastructura energetică și cea digitală. Concluziile vor sta la baza unui studiu complet ce va fi publicat în 2027, oferind recomandări concrete pentru susținerea extinderii durabile a AI și a centrelor de date în Europa.

Semnatarii, care sut membri ai Consiliul Consultativ si de Coordonare pentru AI al Eurelectric, sunt: Eurelectric, Fortum, EDP, Aelec, A2A, PPC, Engie, Enedis, ESB, Google, Schneider Electric, Sepia infrastructure, GE Vernova, Iron Mountain data centers, CTC Global, Kaluza, CGI, EPRI, Siemens Smart Infrastructure, Enline, Hyosung Heavy Industries și Landys+Gyr.