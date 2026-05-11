Secretul pe care puține cupluri îl știu: de ce iubirea și conviețuirea nu sunt același lucru

Există cupluri care se iubesc și totuși se simt singuri. Există oameni care se despart deși nu și-au încetat dragostea. Teodora Mețiu, expert în comunicare, a vorbit la „Altceva cu Adrian Artene” despre unul dintre cele mai dureroase paradoxuri ale relațiilor: confuzia dintre iubire și conviețuire.

„Conviețuirea relației noastre n-are nicio legătură cu iubirea. Este corporația relației – dus gunoiul, dus copiii, meditații. E partea operațională”, spune Mețiu. Când această corporație nu funcționează, oamenii cred că iubirea a murit. De cele mai multe ori, nu e adevărat.

Iubirea se ascunde sub oboseală

Mețiu descrie cu durere cum iubirea dispare din conversații fără ca nimeni să observe. „Unde este dialogul iubirii? Noi trebuie să punem pe agendă, realmente, discuția iubirii noastre, nu discuția corporației noastre.”

Când tot ce rămâne dintr-o relație sunt întrebări de tipul „ai dus copiii, ai plătit factura”, iubirea nu dispare – se ascunde. Sub oboseală, sub tăceri prelungite, sub dialoguri sterile. „Cine are grijă de ea? Iubirea trebuie îngrijită”.

Certurile înseamnă că încă vă pasă

Expertul demontează unul dintre cele mai răspândite mituri: că a te certa des înseamnă că nu te mai iubești. „Dacă vă certați des, vă iubiți de nu mai puteți. Pentru că, hai să o luăm pe aia dreaptă – dacă nu-mi pasă de tine, de ce mi-aș pierde vremea să mă cert cu tine?”

Dar certurile nerezolvate pot înghiți iubirea, dacă nimeni nu face trecerea de la dispută la discuție.

Întrebarea care poate salva o relație

Mețiu propune un exercițiu simplu, dar profund: înainte de a rosti cuvinte dure, oprește-te și întreabă-te cât de mult îl iubești pe omul din fața ta. „Dacă mie îmi vine întrebarea în cap – Teo, tu cât de mult îl iubești pe soțul pe care te pregătești acum să-l rănești – hai să vezi că întrebarea asta îmi dejoacă aparentul previzibil.”

Dacă răspunsul este „îl iubesc enorm”, cuvintele dure vor fi greu de rostit. Dacă răspunsul este „nu îl mai iubesc”, atunci nici certurile nu mai au rost. Oricum, întrebarea salvează.

Scrie-i o scrisoare cu mâna ta

Pentru cei care nu știu să pună în cuvinte ce simt, Mețiu are un sfat neașteptat: „Lasă-i, ca pe vremuri, o scrisoare în baie. Scrie-i cu mânuța ta. Nu pe WhatsApp.” Scrisul forțează analiza, alege cuvintele cu grijă și face aproape imposibilă cruzimea.

„E mai greu să scrii înjurături pe hârtie”, spune ea, zâmbind.