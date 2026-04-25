Cum ne relaxăm după o zi grea? Chiar și rugăciunea „Tatăl nostru” ne poate calma

„Noi putem să avem o părere greșită despre meditație. Adică foarte mulți oameni care sunt mentali, cu o pregătire extraordinară, care și-au antrenat creierul să gândească, zic în ghilimele, cred că a medita înseamnă o stare lipsită de gânduri”, spune Alina Feder.

Experta în Theta healing a precizat că, în timpul meditației, gândurile fac parte din proces și nu ar trebui să le acordăm importanță.

Într-un exercițiu demonstrativ realizat chiar în cadrul emisiunii, Alina Feder ne ghidează spre relaxare.

„Gândurile vin și pleacă, important e să ținem focusul pe vocea care ne ghidează în meditație. Să nu mutăm focusul de la voce, de la ghidajul meditației, spre gândul care vine. A venit gândul, el pleacă, iar noi revenim la a ne conecta și a asculta acea voce”, spune Alina Feder.

Feder a explicat că pentru a medita nu avem nevoie de niciun fel de pregătire prealabilă a spațiului în care suntem, ci este suficient doar să încercăm să fim relaxați și putem încerca să medităm indiferent unde ne aflăm.

„Creierul emite, concomitent, cinci tipuri de unde cerebrale. Beta, Alfa, Gamma, Delta, Theta. Meditația Theta reprezintă o stare de relaxare profundă, de «presomn», de «ațipire conștientă». Că stăm întinși în pat, sau că stăm sprijiniți la fereastră admirând copacii, tot aia e. Important este să ne setăm intenția să ne relaxăm și să ne ducem creierul în undele cerebrale de intensitate mai joasă”, explică instructoarea de Theta healing.

Alina Feder spune că astfel de meditații ghidate pot fi ascultate pe YouTube. Cu toate acestea, cei care simt că nu rezonează pot învăța ei înșiși să mediteze în acest fel.

„Atunci când ascultăm o meditație ghidată, nu e neapărat important cuvântul, descrierea meditației, ci e foarte important cum sună vocea celui care ne ghidează”, spune Alina Feder.

Potrivit instructorului, chiar și instructoarei de Theta healing, chiar și rugăciunea „Tatăl Nostru” ne conectează la undele cerebrale theta.

„Pot chiar să spun o rugăciune, dar vorbesc de acea rugăciune Tatăl nostru pe care o spun conștient, o spun cu credință, o spun în conexiune – nu o recit ca pe o rugăciune, oricare ar fi ea”, spune Alina Feder.