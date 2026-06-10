Trafic blocat pe DN 1 în Bihor după un accident grav: un mort și patru răniți

UPDATE

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 01:20, iar la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri, SMURD și Ambulanță.

Salvatorii au intervenit pentru extragerea a trei persoane încarcerate: șoferul TIR-ului și două persoane aflate într-un autoturism, respectiv conducătorul auto și pasagera din dreapta.

Femeia, găsită în stop cardio-respirator, a fost supusă manevrelor de resuscitare de către echipajele medicale. În ciuda eforturilor depuse, aceasta nu a mai putut fi salvată, medicul declarând decesul.

Alte trei victime au primit îngrijiri medicale la locul accidentului și au fost transportate ulterior la spital. Șoferul autocisternei a refuzat transportul la o unitate medicală.

Știrea inițială

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe carosabil și a lovit un stâlp de electricitate. De asemenea, pe suprafața de rulare s-au înregistrat scurgeri de combustibil.

Accidentul s-a soldat cu moartea unui pasager și rănirea altor patru persoane, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Traficul rutier este deviat pe ruta DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN 1 Borod, până la finalizarea intervenției echipelor de salvare și a operațiunilor de degajare a carosabilului.

În același timp, Centrul Infotrafic avertizează că este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județul Suceava, unde vizibilitatea este redusă sub 200 de metri, iar izolat scade chiar sub 50 de metri.

Totodată, valorile de trafic sunt în creștere pe principalele căi de acces către București.

Aglomerație este semnalată pe autostrada A1 București-Pitești, pe DN 1 în zona Otopeni, pe DN 1A la Mogoșoaia, pe DN 7 la Chitila, precum și pe Centura Capitalei, în special în zonele Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.