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Aplicația 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire este disponibilă acum în toată țara

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat operaționalizarea la nivel național a aplicației mobile Apel 112 NG, o soluție destinată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau de vorbire, care permite contactarea serviciilor de urgență prin mai multe canale de comunicare adaptate nevoilor utilizatorilor.
Aplicația 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire este disponibilă acum în toată țara
Victor Dan Stephanovici
10 iun. 2026, 13:54, Social
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Noua aplicație face parte din arhitectura Next Generation 112 și oferă acces direct la Serviciul de urgență 112 prin apeluri audio-video, chat RTT (Real-Time Text), pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. În momentul inițierii unui apel, aplicația transmite automat către operatorii 112 localizarea precisă a utilizatorului, precum și informațiile medicale introduse anterior în profilul personal.

Serviciul de urgență 112 România. Sursa: sts.ro

Pentru apelurile video, sistemul include servicii permanente de interpretariat în limba semnelor române, disponibile 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Interpreții autorizați facilitează comunicarea dintre persoana care solicită ajutor și operatorii sau dispecerii serviciilor de intervenție.

Intervenții rapide și acces egal la serviciile de urgență

Prin intermediul aplicației pot fi solicitate intervenții ale Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și Salvamontului. Soluția are ca obiectiv creșterea accesibilității serviciilor de urgență pentru persoanele care întâmpină dificultăți în utilizarea apelurilor telefonice clasice. Operaționalizarea la nivel național vine după ce, în luna februarie, aplicația a fost lansată într-un proiect pilot destinat zonei București-Ilfov. Extinderea confirmă trecerea sistemului într-o etapă de utilizare la nivelul întregii țări.

Campanie de informare la nivel național

STS a precizat că desfășoară, împreună cu autorități și organizații neguvernamentale, sesiuni de informare și promovare privind funcționalitățile și beneficiile noii aplicații. Persoanele interesate pot consulta pe site-ul instituției informații detaliate, tutoriale și ghiduri pentru instalarea și utilizarea aplicației pe dispozitive mobile. Potrivit instituției, implementarea Apel 112 NG face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și urmărește asigurarea unui acces echitabil la Serviciul de urgență 112 pentru toți cetățenii.

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