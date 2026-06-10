Prima pagină » Social » Rata șomajului din UE a atins anul trecut 6,0%. Unde se situează România?

Rata șomajului din UE a atins anul trecut 6,0%. Unde se situează România?

Anul trecut, rata șomajului în UE a fost de 6,0% în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani din populația activă, în ușoară creștere față de 5,9% în 2024.
Rata șomajului din UE a atins anul trecut 6,0%. Unde se situează România?
Sursă foto: Pexels
Daiana Rob
10 iun. 2026, 13:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Dintre țările UE, cea mai mare rată a șomajului a fost înregistrată în Spania, atingând 10,5%, urmată de Finlanda, unde procentul ce indică populația ce se află în șomaj atinge 9,7%, iar în Grecia, 8,9%. La polul opus, cele mai căzute rate de șomaj au fost înregistrate în Cehia, 2,8% și în Polonia și Malta, acolo unde procentul se ridică la 3,1%, potrivit Eurostat. 

În ceea ce privește rata șomajului, ea poate varia în funcție de nivelul de studii, localizare – adică mediul urban sau rural, vârstă ori gen.

În ceea ce privește localizarea, cea mai mare rată a șomajului din UE se înregistrează în mediul rural din România, într-un procent de 9.3%, în timp ce în mediul rural din Ungaria, aceeași rată este de 5%, iar în Lituania este de 8,4% și Slovacia este de 7,2%.

Studiile se află la polul opus. Cele mai scăzute rate de șomaj au fost înregistrate în rândul tinerilor cu studii superioare: 1,3% rata șomajului în rândul tinerilor cu niveluri mai înalte de educație atingând aceeași valoare cu cea a Cehiei. Am fost urmați îndeaproape de Bulgaria și Polonia, acolo unde șomajul în rândul tinerilor atinge un procent de 1,4%.

Rata șomajului, cea mai mică între bărbații români din mediul urban

În ceea ce privește țara, genul și gradul de urbanizare, cea mai mică rată a șomajului a fost înregistrată în rândul bărbaților care trăiesc în orașele din România, rata șomajului în cazul lor, atingând 2%.

La polul opus în UE se află Spania, acolo unde cea mai mare rată de șomaj se înregistrează în rândul femeilor din orașe și suburbii: 13%, neavând un loc de muncă.

Persoanele cu un nivel scăzut de educație au înregistrat rate mai ridicate ale șomajului în întreaga UE. În 2025, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani cu un nivel scăzut de educație s-a situat la 10,5 %, comparativ cu 4,7 % în cazul celor cu un nivel mediu de educație și 3,6 % în cazul celor cu un nivel ridicat de educație.

Cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație au fost înregistrate în Slovacia (38,8 %), Suedia (20,0 %) și Finlanda (18,8 %). Aceste țări au înregistrat, de asemenea, cele mai mari diferențe între ratele șomajului în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație și al celor cu un nivel ridicat de educație.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă. Ce au descoperit cercetătorii
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport
Patrimoniul RA-APPS în cifre: chirii între 16 și 2.675 euro pentru 220 de imobile și 21 de clădiri scoase la licitație. Ce s-a ales de „Palatul Împăratului”
Libertatea
Balonare sau altă problemă de sănătate? Situații în care senzația de abdomen umflat poate ascunde o problemă de sănătate
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia