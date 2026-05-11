Prima pagină » Politic » Grindeanu: Le-am spus ambasadorilor ca PSD nu are nicio înțelegere post moțiune cu AUR

Grindeanu: Le-am spus ambasadorilor ca PSD nu are nicio înțelegere post moțiune cu AUR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că a transmis ambasadorilor străini acreditați la București că PSD nu are nicio înțelegere politică post-moțiune cu AUR și că poziția partidului rămâne neschimbată în privința angajamentelor asumate la nivel european.
Secretul pe care puține cupluri îl știu: de ce iubirea și conviețuirea nu sunt același lucru
Secretul pe care puține cupluri îl știu: de ce iubirea și conviețuirea nu sunt același lucru
Teodora Mețiu: „Oamenii nu se despart din lipsă de iubire, ci din lipsă de conștiență în vorbire”
Teodora Mețiu: „Oamenii nu se despart din lipsă de iubire, ci din lipsă de conștiență în vorbire”
Fată de 12 ani, atacată cu un obiect ascuțit la Alba Iulia. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor
Fată de 12 ani, atacată cu un obiect ascuțit la Alba Iulia. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor
„Bogații vor război – tinerii vor un viitor!” Protestul celor peste 50.000 de tineri din Germania împotriva recrutării obligatorii. Ce mesaj au pentru Merz
„Bogații vor război – tinerii vor un viitor!” Protestul celor peste 50.000 de tineri din Germania împotriva recrutării obligatorii. Ce mesaj au pentru Merz
Ludovic Orban anunță discuții cu Ilie Bolojan pentru reintegrarea Forța Dreptei în PNL: „Nu mai există niciun motiv ca să nu mergem împreună”
Ludovic Orban anunță discuții cu Ilie Bolojan pentru reintegrarea Forța Dreptei în PNL: „Nu mai există niciun motiv ca să nu mergem împreună”
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mai 2026, 12:06, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

„Au dorit să clarifice eventuale scenarii post-moțiune. Au fost întrebări legate și de partea economică”, a precizat Grindeanu, luni.

Liderul PSD susține că a reiterat în fața diplomaților angajamentele convenite recent la nivel instituțional.

„Eu le-am spus din start că tot ceea ce am convenit în urmă cu 10 zile, 2 săptămâni, la Cotroceni și anume, lucrurile legate de PNRR, de SAFE, de OECD, de cadrul fiscal și măsurile fiscale agreate cu Comisia Europeană, nu comportă schimbări”.

„Indiferent de poziția PSD, că se afla la guvernare până în urmă cu 2 săptămâni sau că este în opoziție, sunt lucruri pentru care ne-am dat acordul. În mare, ca politici publice, există acest acord pentru lucrurile amintite și care, din perspectiva noastră, nu vor fi schimbate”, spune Grindeanu.

Grindeanu respinge acuzațiile privind o înțelege cu AUR.

„Noi n-am avut niciun fel de înțelegere post moțiune cu AUR, și lucrul acesta se dovedește”.

El adaugă că PSD rămâne deschis la soluții politice rapide.

„Suntem deschiși la găsirea unei soluții rapide, astfel încât lucrurile să meargă în direcția enunțată de președintele Nicușor Dan”.

Recomandarea video

Bombe în coșurile de fum: Cum au neutralizat avioanele Super Hornet petrolierele iraniene
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Digitalizarea administrației în România: cererile online se completează pe calculatoarele de la ghișee
Libertatea
O vară cu temperaturi sufocante. Fenomenul extrem care poate aduce caniculă, secetă și furtuni violente în România
CSID
Este oficial, avem Programul Rabla și în 2026. Dar numai pentru anumite mașini și doar pentru persoane fizice
Promotor