USR semnalizează o scurgere de date la Primăria Sectorului 5, pe platforma Direcției de Impozite și Taxe Locale

Potrivit unui comunicat de presă emis de USR, luni, partidul a făcut o sesizare cu privire la o scurgere de date pe platforma Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL) Sector 5, unde datele personale ale cetățenilor au fost expuse.

Problema semnalată face referire la faptul că, prin introducerea unei adrese de e-mail utilizate anterior pentru o programare în sistem, platforma completează automat formularul cu datele personale asociate acelui cont, fără existența unui mecanism real de verificare a identității utilizatorului. Astfel, pot fi accesate neautorizat informații sensibile precum: nume și prenume, CNP, număr de telefon şi alte date personale introduse în platformă.

De asemenea, partidul precizează că această situație reprezintă o încălcare gravă a normelor privind protecția datelor personale și ridică semne serioase de întrebare, cu privire la modul în care Primăria Sectorului 5 testează, verifică și implementează sistemele informatice, pe care le pune la dispoziția cetățenilor.

Alte scurgeri de date, în urmă cu doi ani

Anterior, în 2024, alte date furate de la Primăria Sectorului 5 au fost scoase la vânzare de hackeri, fiind afectate aproximativ 200.000 de persoane, alături de alte sisteme conectate inclusiv la infrastructuri ale Ministerului Afacerilor Interne, se mai arată în comunicat.

„Este revoltător că, după scandalul uriaș de acum doi ani, Primăria Sectorului 5 continuă să trateze superficial securitatea datelor cetățenilor. Vorbim despre informații extrem de sensibile, iar administrația condusăm de primarul Piedone pare că nu a învățat nimic din incidentele anterioare. Cetățenii Sectorului 5 trebuie să știe că datele lor personale sunt din nou expuse din cauza unor vulnerabilități care puteau și trebuiau prevenite”, a declarat Mihai Ionescu, consilier local USR Sector 5.