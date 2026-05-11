Prima pagină » Life-Inedit » „Mi-a înghețat inima". Creștere alarmantă a numărului de balene lovite de nave din cauza războiului

Riscul de coliziuni între nave și cetacee în largul Africii de Sud „a crescut semnificativ” odată cu redirecționarea traficului de la Canalul Suez către Capul Bunei Speranțe, potrivit unui raport științific prezentat luna aceasta Comisiei Internaționale pentru Vânătoarea de Balenă (IWC).
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mai 2026, 13:24, Life-Inedit
Subiectul a fost identificat de mult timp ca o problemă reală de către oamenii de știință și apărătorii mediului, potrivit Le Figaro.

Videoclipurile publicate de marinari pe rețelele sociale au convins-o în cele din urmă pe Els Vermeulen, șefa unității de cercetare a cetaceelor de la Universitatea din Pretoria, să studieze acest risc în largul Africii.

„Se puteau vedea oameni la bordul navelor de marfă traversând bancuri dense de balene cu cocoașă spunând: «Uau, uitați-vă la toate balenele acelea frumoase». Mi-a înghețat inima pentru că știam că lovesc câteva dintre ele”, a declarat ea pentru AFP.

Efectul renașterii traficului ar putea fi analizat, deoarece precede războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Balenele nu se pot adapta

Între 1 martie și 24 aprilie 2026, 89 de nave comerciale au trecut în medie pe zi de Capul Bunei Speranțe, comparativ cu 44 în aceeași perioadă a anului 2023.

„Estimările privind densitatea traficului maritim au crescut semnificativ din decembrie 2023, la fel ca și riscul de coliziune (proporțional cu această densitate)”, se arată în raport.

Mai grav, „traficul cu viteză maximă, care prezintă cel mai mare risc de accident, s-a cuadruplat”, notează documentul referitor la navele care navighează cu o viteză de peste 15 noduri (27,7 km/h).

Toate acestea în condițiile în care Africa de Sud fusese identificată anterior ca una dintre „regiunile cu risc ridicat de coliziune” într-un articol publicat în revista Science.

„Animalele nu au avut timp să se adapteze la traficul maritim”, a declarat pentru AFP Chris Johnson, șeful inițiativei de protecție a balenelor și delfinilor a ONG-ului WWF.

„Ai putea crede că, atunci când auzi un zgomot puternic, te îndepărtezi. Dar acest lucru nu este valabil pentru unele specii”, a spus el, descriind cazul balenelor albastre din Statele Unite. „Când aud o navă, se opresc și se scufundă pur și simplu sub suprafață”.

O altă evoluție: supergrupuri de balene cu cocoașă se hrănesc acum sezonier în apropierea orașului sud-african Cape Town.

Mai multe soluții pentru evitarea coliziunilor

Cel mai important armator din lume, de exemplu, compania elvețiană MSC, și-a modificat deja rutele de transport maritim din aceste motive, în largul Sri Lankăi sau al Greciei.

La conducerea ONG-ului Ocean Action Network, Estelle van der Merwe își imaginează colectarea acestora printr-o aplicație dedicată sau prin partajarea locației prin mesagerie.

Camerele de bord ale căror imagini sunt analizate de IA trebuie, de asemenea, să ofere perspective interesante în următorii ani.

„Toate soluțiile și măsurile de atenuare disponibile vor fi revizuite”, a transmis Ministerul Mediului din Africa de Sud (DFFE) într-un comunicat.

