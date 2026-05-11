Războiul din Iran afectează puternic turismul din Cipru

În timp ce Cipru se apropia de vârful sezonului estival cu optimism, susținut de câțiva ani de redresare post-pandemie, conflictul din Orientul Mijlociu a întunecat brusc perspectivele. Din 28 februarie 2026, data escaladării militare din Iran, rezervările au încetinit, călătorii au devenit ezitanți, iar companiile aeriene și-au ajustat orarele, relatează Le Figaro.

Potrivit Hermes Airports, operatorul aeroporturilor internaționale Larnaca și Paphos, aproximativ 600.000 de locuri au fost eliminate din planurile de zbor pentru sezonul de vară 2026 (aprilie-octombrie), ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 5% a capacității planificate față de 2025.

Cipru plătește prețul proximității sale geografice față de Orientul Mijlociu. Situată la mai puțin de 300 de kilometri de coastele israeliene și libaneze, insula s-a trezit direct expusă tensiunilor regionale. Pe 2 martie, un atac cu drone care a vizat baza militară britanică de la Akrotiri, în sudul teritoriului, a reaprins îngrijorările.

Aceste evenimente au avut un impact rapid asupra turismului. Sosirile pasagerilor au început să scadă încă din martie, cu o scădere mai pronunțată în aprilie. Hermes Airports anticipează o scădere generală de aproximativ 9% a sosirilor pentru întregul sezon estival . Aceasta reprezintă totuși aproape 450.000 de vizitatori mai puțin.

Scădere de aproximativ 40% a rezervărilor

În unele stațiuni de pe litoral, profesioniștii observă deja o scădere a numărului de vizitatori, hotelurile fiind departe de nivelurile lor obișnuite de ocupare pentru această perioadă a anului. Asociația Hotelieră din Cipru raportează o scădere de aproximativ 40% a rezervărilor în martie, o tendință confirmată în aprilie, potrivit directorului său general, Christos Angelides. Mulți călători europeni se îndreaptă către destinații considerate mai departe de zonele de tensiune, cum ar fi Spania. Această tendință ar putea continua în următoarele săptămâni.

Confruntate cu scăderea cererii și incertitudinile geopolitice, mai multe companii aeriene, care fac în prezent alegeri strategice din cauza creșterii prețurilor la kerosen, și-au redus frecvențele zborurilor către Cipru. Cu toate acestea, Cipru menține o conectivitate bună: 54 de companii aeriene sunt încă programate să deservească 165 de destinații din 42 de țări în această vară. Ajustările implică în principal reducerea timpilor de zbor, mai degrabă decât anularea rutelor.