Legea transparenței salariale, care intră în vigoare în iunie, va obliga companiile să despăgubească angajații pentru diferențele de remunerare

Această reglementare provine din UE, prin Directiva privind transparența salarială și este valabilă pentru toate țările membre. Deși toate țările sunt obligate să o adapteze la legislația națională până la 7 iunie a acestui an, scrie El Economista.

În România, Ministerul Muncii a inițiat deja pașii pentru transpunerea acestor reguli în legislația românească (proiect de lege publicat în martie 2026).

Directiva reprezintă o schimbare radicală în practicile salariale ale companiilor, indiferent de numărul de angajați pe care îl au. Regulamentul va impune angajatorilor să efectueze o evaluare salarială și să identifice orice diferențe de 5% sau mai mult, față de pragul actual de 25%.

Odată ce aceste diferențe sunt detectate între angajații care prestează muncă de aceeași valoare sau care au aceeași valoare ori care se bazează pe gen, acestea trebuie abordate sau justificate obiectiv. În caz contrar, regulamentul impune companiei să publice pe site-ul său web diferența de remunerare, atât generală, cât și între sexe, și să efectueze o analiză a compensațiilor împreună cu reprezentanții angajaților.

Firma de avocatură Ashurst indică faptul că angajații afectați pot solicita diferențe salariale, dobânzi de întârziere la plata acestora, compensații variabile neplătite și daune pentru încălcarea drepturilor fundamentale.

„Termenul de prescripție este de cel puțin trei ani de la data la care angajatul a luat cunoștință de discriminare, iar acțiunile pot fi depuse individual sau colectiv”, afirmă aceștia.

În plus, regulamentul aduce și sancțiuni pentru companiile care nu respectă obligația de a efectua o evaluare salarială, nu informează personalul despre aceasta (acest al doilea aspect este obligatoriu doar dacă firma are mai mult de 100 de lucrători) și nu justifică sau corectează diferențele.

Societățile se confruntă cu amenzi administrative și cu pierderea ajutoarelor și a contractelor publice.

În plus, lucrătorii care suferă diferențe salariale nejustificate își pot rezilia contractele din cauza discriminării salariale și, dacă se dovedește acest lucru, compania va trebui să îi despăgubească cu 33 de zile pe an lucrat și maximum 24 de salarii lunare, precum și să le plătească despăgubiri pentru daune.

Interviuri de angajare

Viitoarea reglementare aduce și modificări proceselor de angajare. Companiile sau profesioniștii vor fi obligați să informeze candidații cu privire la salariu sau la intervalul salarial pentru un post înainte de a susține un interviu de angajare.

În plus, va fi strict interzisă întrebarea candidaților despre salariul lor anterior, pentru a evita perpetuarea diferențelor salariale istorice.

Companiile cu peste 150 de angajați vor trebui să informeze lucrătorii cu privire la raportul de evaluare salarială înainte de 7 iunie 2026.