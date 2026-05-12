Angajații guvernului îi cer lui Ilie Bolojan majorări salariale după modelul Romgaz

Într-o scrisoare deschisă transmisă marți, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) susține că principiul potrivit căruia „oamenii care livrează trebuie plătiți corespunzător” nu poate fi aplicat doar unor companii de stat considerate strategice.

„Dacă oamenii care livrează trebuie plătiți corespunzător, atunci acest principiu nu poate fi rezervat doar unor categorii convenabile politic”, afirmă reprezentanții SAALG.

Sindicatul acuză o aplicare „selectivă” a performanței

Sindicatul spune că nu contestă majorările salariale de la Romgaz, ci aplicarea „selectivă” a criteriului performanței.

„Dacă acest principiu este valabil pentru o companie strategică din energie, el trebuie să fie valabil, cu atât mai mult, pentru oamenii care susțin funcționarea statului, atragerea fondurilor europene, implementarea PNRR, coordonarea programelor strategice, fundamentarea actelor normative și raportarea către instituțiile europene”, au transmis sindicaliștii.

Aceștia susțin că administrația centrală a pierdut numeroși specialiști din cauza salariilor și a climatului din sistemul public: „Nu se mai livrează la același nivel pentru că mulți lucrători calificați au plecat din sistemul public, obosiți, umiliți, demotivați de declarații publice nedrepte”.

Potrivit sindicaliștilor, în Cancelaria Prim-Ministrului s-ar fi pierdut aproximativ o treime din personal în mai puțin de opt luni: „Domnul Mihai Jurca (șeful Cancelariei Prim-Ministrului, n.r.) a preluat instituția cu aproximativ 175 de angajați, iar la mai puțin de 8 luni de la preluarea mandatului au mai rămas aproximativ 115”.

Majorări salariale sau bonus unic

Sindicatul solicită majorări salariale pentru personalul din aparatul administrativ, susținând că statul riscă să piardă și alți specialiști.

„SAALG solicită, în mod ferm, ca Guvernul să dispună de urgență analiza și promovarea unei măsuri concrete de majorare a veniturilor salariale ale personalului din Aparatul de Lucru al Guvernului, în aceeași logică instituțională aplicată în cazul Romgaz: caracter strategic al activității, necesitatea motivării personalului, retenția specialiștilor, continuitatea proiectelor majore și recunoașterea performanței”.

În cazul în care Guvernul consideră că majorările salariale permanente necesită modificări legislative separate, sindicaliștii cer acordarea unei sume unice de 15.000 de lei pentru fiecare angajat eligibil, „sub forma unui stimulent, a unei prime, a unei compensații, a unei majorări temporare, a unei sume forfetare ori a oricărui alt instrument legal aplicabil personalului plătit din fonduri publice”.

„Nu se poate construi performanță publică prin deprecierea celor care o produc”, i-au transmis sindicaliștii lui Ilie Bolojan, solicitându-i „să transforme principiul pe care l-ați enunțat public”, potrivit căruia oamenii și echipele care „livrează” trebuie plătite corespunzător, „într-o practică guvernamentală echitabilă”.

Guvernul a aprobat recent majorări salariale la Romgaz

La sfârșitul săptămânii trecute, Guvernul a aprobat un memorandum prin care angajații Romgaz vor beneficia de o majorare salarială de 6,5% începând cu 1 iunie 2026. Executivul a motivat măsura prin proiectele strategice derulate de companie, inclusiv Neptun Deep și centrala de la Iernut, dar și prin necesitatea menținerii personalului calificat și motivării echipelor implicate în investiții.