Angajații din Aparatul de Lucru al Guvernului către Bolojan: „Insistați să forțați dispozițiile legii fundamentale pentru un ego politic”

Documentul, semnat de președintele organizației, Dr. Noni-Emil Iordache, este adresat prim-ministrului Ilie-Gavril Bolojan și ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke.

Reprezentanții sindicali susțin că proiectul conține intervenții majore asupra funcției publice și drepturilor angajaților din administrație, fiind vulnerabil din punct de vedere constituțional și riscând să producă blocaje administrative și conflicte sociale.

Proiectul de ordonanță conține intervenții care ating în profunzime funcția publică

„Vă scriem nu doar ca organizație sindicală, ci ca oameni care cunosc administrația dinăuntru, în fiecare zi: în termene, în hârtii, în presiune, în responsabilități, în munca aceea care nu se vede, dar fără de care instituțiile nu funcționează.

Am analizat proiectul de ordonanță de urgență pe care vă grabiți să îl adoptați și, dincolo de titlul lui despre „capacitatea financiară a UAT”, el conține intervenții care ating în profunzime funcția publică, drepturi fundamentale și securitatea juridică. În forma actuală, apreciem că proiectul este vulnerabil constituțional, atât prin lipsa unei situații extraordinare reale, cât și prin riscul de a afecta stabilitatea funcției publice și predictibilitatea normelor.

Aveți numeroase avertismente de la doi miniștri cu privire la dispoziții neconstituționale și insistați să forțați dispozitiile legii fundamentale pentru un ego politic care nu are ce căuta în administrația publică.

Domnilor, a ignora aceste avertismente înseamnă a ocoli chiar opinia profesioniștilor din sistem, a celor care cunosc efectele reale ale acestor măsuri și care vor fi puși să repare, ulterior, consecințele unor decizii grăbite”, se menționează în document.

Sindicaliștii cer amânarea adoptării OUG

Organizația solicită explicit ca proiectul să nu fie adoptat în ședința Guvernului din 24 februarie 2026, argumentând că măsurile sunt complexe și afectează zeci de mii de raporturi de muncă și calitatea serviciilor publice: „nu e timpul pierdut dacă acest proiect este retras de pe ordinea de zi sau amânat”.

Potrivit scrisorii, adoptarea în regim de urgență „nu repară nimic, ci doar mută criza în instanțe, în conflicte sociale și în blocaje administrative”.

Sindicatul afirmă că nu există o situație extraordinară care să justifice emiterea unei ordonanțe de urgență, susținând că obiective precum deficitul bugetar, consolidarea fiscală sau digitalizarea sunt probleme structurale și previzibile, nu urgențe constituționale.

„Constituția permite O.U.G. doar în situații extraordinare”

Scrisoarea avertizează că modificările propuse ar putea afecta stabilitatea funcției publice și securitatea juridică.

Reprezentanții angajaților subliniază că stabilitatea funcționarilor nu reprezintă un privilegiu, ci o garanție pentru neutralitatea și continuitatea administrației.

Modificarea Codului administrativ prin OUG, fără dezbatere parlamentară și fără perioadă de adaptare, ar crea incertitudine și ar afecta predictibilitatea carierei în sistemul public:

„Constituția permite O.U.G. doar în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, cu obligația de a demonstra urgența în preambul.

Or, argumentele invocate (deficit, consolidare fiscală, PNRR, eficientizare, digitalizare, reorganizare) sunt obiective generale, structurale și previzibile, nu extraordinare în sens constituțional. Mai mult: proiectul amestecă urgența cu oportunitatea politică.

Curtea Constituțională a spus constant că „oportun” nu înseamnă „urgent constituțional”, se arată în document.

Evaluarea bugetarilor poate deveni un instrument de abuz

Un capitol important al criticilor vizează reforma evaluării profesionale a angajaților publici. Sindicaliștii consideră că formulările actuale permit evaluări bazate pe criterii vagi, precum „atitudini” sau „competențe manifestate”, fără standarde clare.

Potrivit documentului, obiectivele pot fi stabilite și modificate fără criterii riguroase, ceea ce poate duce la stabilirea unor ținte imposibil de atins și la sancționarea funcționarilor pentru neîndeplinirea acestora.

În contextul reducerii cheltuielilor de personal, sindicatul avertizează că evaluarea ar putea deveni „un mecanism de restructurare mascată”, nu un instrument de creștere a performanței.

„Faptul că obiectivele pot fi stabilite și apoi revizuite pe parcurs, fără criterii riguroase și fără garanții reale, creează un risc major generat de obiective disproporționate sau imposibile, urmate de sancționarea funcționarului pentru neatingerea lor. În practică, asta poate însemna o sancțiune mascată.

Mai mult, proiectul de act normativ pe care doriți să îl adoptați plasează noul sistem de evaluare într-un context declarat de reducere a cheltuielilor de personal. Asta transformă evaluarea, din instrument de management, într-un potențial mecanism de restructurare mascată. Evaluarea riscă să devină pretextul formal pentru eliminarea unor persoane, nu un instrument de creștere a performanței”, se menționează în document.

Guvernul ignoră problema retenției personalului, susțin sindicaliștii

Scrisoarea invocă o notă guvernamentală din 19 februarie 2026 privind retenția personalului, care recunoaște pierderea angajaților valoroși din administrație din cauza diferențelor salariale și a tratamentelor neuniforme.

În acest context, introducerea unor evaluări cu efecte eliminatorii ar putea agrava criza de personal și reduce capacitatea administrativă.

Critici privind măsuri fiscale și sancțiuni

Sindicatul contestă și o serie de măsuri incluse în proiect:

condiționarea restituirii permisului auto de plata tuturor obligațiilor locale, considerată disproporționată

suspendarea dreptului de a conduce pentru neplata amenzilor rutiere, care ar afecta accesul la justiție

executarea silită a indemnizației persoanelor cu handicap și a venitului minim de incluziune pentru taxe locale

publicarea informațiilor fiscale ale persoanelor fizice în Monitorul Oficial Local, considerată o încălcare a dreptului la viață privată

reducerea sporurilor și reorganizarea accelerată, care ar putea duce la diminuarea substanțială a veniturilor și la pierderea locurilor de muncă

Solicitările sindicatului către Guvern

amânarea adoptării proiectului

reluarea analizei tehnico-juridice și constituționale

consultări reale cu partenerii sociali

separarea măsurilor fiscale de cele care afectează funcția publică

utilizarea procedurii parlamentare pentru modificările structurale

realizarea unor analize de impact privind resursele umane și continuitatea instituțională

Organizația subliniază că nu contestă necesitatea reformei, ci „graba, lipsa de claritate și riscul ca o reformă necesară să fie compromisă printr-o adoptare pripită”.

Apel către confederațiile sindicale

În final, sindicatul face apel la solidaritate sindicală, cerând confederațiilor să adopte poziții clare și să nu ignore proiecte care pot afecta echilibrul raporturilor de muncă din sectorul public.

Reprezentanții angajaților avertizează că acceptarea evaluărilor vagi și a restructurărilor mascate ar putea deschide calea extinderii acestor practici în întreg sectorul public.