Guvernul va da până la șase salarii angajaților companiilor strategice în concordat preventiv. Măsura vizează peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero

Executivul a adoptat joi, la inițiativa Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, extinderea protecției pentru angajații companiilor în insolvență și pentru cei in concordat, măsură menită să prevină intrarea în insolvență, prin plata salariilor pentru cel mult o jumătate de an, fără a face referire la companiile vizate.

La finalul ședinței, Ministerul Muncii a transmis că peste 5.000 de angajați de la DamKen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București beneficiază de protecție salarială extinsă prin adoptarea acestui proiect.

„Pentru mine, este esențial ca oamenii să știe că munca lor este protejată, chiar și în momentele cele mai dificile pentru angajator. Nimeni nu trebuie să rămână fără veniturile pe care le-a câștigat prin muncă cinstită. Prin această ordonanță, întărim protecția salariaților și le oferim siguranța că statul este de partea lor, inclusiv atunci când companiile trec prin dificultăți. Vorbim despre mii de oameni, peste 5.000 de angajați de la companii precum Damen Mangalia, Liberty Galați sau Romaero București, pentru care acest sprijin poate face diferența între incertitudine și siguranță. Este o măsură de responsabilitate și de respect față de cei care muncesc și față de comunitățile care depind de aceste locuri de muncă”, a declarat ministrul Muncii, Petre–Florin Manole.

Traseul proiectului

Documentul a apărut joi pe masa Guvernului la o săptămână după ce Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan, a declarat că Executivul intenționează să declare Combinatul Siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, drept obiectiv de importanță strategică, în contextul intrării în procedura de concordat și al unei posibile licitații internaționale anunțate pentru 12 mai.

Cu acea ocazie s-a făcut referire la existența unui proiect de ordonanță de urgență, aflat în primă lectură, care ar urma să permită angajaților companiilor aflate în concordat să aibă acces la fondul de garantare.

Potrivit informațiilor din piață, peste 3.000 de salariați de la Combinatul Liberty Galați sunt în șomaj tehnic și nu au mai primit salariile de câteva luni, iar combinatul este propus la vânzare pentru 690 de milioane de euro, conform Profit.ro.

Ce prevede noua OUG

În principiu, proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aflat joi pe masa Cabinetului Bolojan, este menit să prevină declanșarea„ unui lanț de efecte economice și sociale negative – afectarea unor sectoare industriale esențiale, pierderea locurilor de muncă, accentuarea vulnerabilităților sociale și economice în regiunile aflate în tranziție energetică, reducerea veniturilor bugetare din contribuții și impozite, precum și creșterea presiunii asupra sistemelor de protecție socială”, potrivit inițiatorilor.

Soluția legislativ, OUG, este aleasă „întrucât aceste elemente vizează interesul public general, securitatea națională, economică, energetică și socială și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată”, se arată în document.

Fondul de garantare se constituie prin distribuirea din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori la bugetul de stat a cotei de 15%.

„Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă şi din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței sau de deschidere a procedurii de concordat preventiv prevăzută la art. 5 alin. (1), pct. 44^1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare angajatori în stare de insolvență sau concordat preventiv”, arată articolul modificat propus.

Noua OUG include excepții de la legea de bază în cazul acestei categorii de angajați, respectiv suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare poate depăși cuantumul a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, dar fără să depășească cuantumul a 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat al operatorilor economici stabiliți ca fiind de interes strategic prin hotărâre a Guvernului.

În același timp, documentul prevede că pentru angajatorii împotriva cărora s-a deschis procedura de concordat preventiv suma totală a creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare nu poate depăși cuantumul a 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat al operatorilor economici stabiliți ca fiind de interes strategic prin hotărâre a Guvernului.

Sumele suportate din Fondul de garantare cu titlu de creanțe salariale se plătesc în cuantum brut.

„Totodată, având în vedere volumul plăților efective din FGPCS, raportat la excedentul existent, extinderea temporară a protecției pentru operatorii economici strategici – până la 12 salarii medii brute pe economie / 12 luni – poate fi implementată fără impact semnificativ asupra bugetului public, menținând echilibrul între protecția socială, sustenabilitatea fondului și disciplina bugetară”, conform notei de fundamentare.

Documentului guvernamental include și o estimare a impactului financiar asupra bugetului general consolidat, care ajunge la 301,86 de milioane de lei în acest an și în medie pe cinci ani.

Cine poate fi declarat „operator economic de interes strategic”

Proiectul definește și noțiunea de operator economic de interes strategic – în cazul cărora se pot plăti sumele stabilite -respectiv „operatorul economic, indiferent de forma de proprietate, a cărui activitate este esențială pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică, alimentară sau socială a statului, ori pentru funcționarea infrastructurilor critice și a capacităților industriale de apărare ale statului, stabilit prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului cu atributii în domeniul de activitate, în baza criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (14) și (15 ) și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, cu modificările și completările ulterioare”.

Stabilirea operatorilor economici de interes strategic se realizează având în vedere cel puțin una dintre următoarele condiții cadru generale, după caz: