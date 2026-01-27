O companie mare românescă din industria alimentară cere intrarea în concordat preventiv

Aaylex One este unul dintre cei mai importanţi jucători din industria agroalimentară românească, cu o cifră de afaceri de 1,1 miliarde de lei în 2024, în uşoară scădere faţă de 2023. În aceeaşi perioadă, compania a raportat o pierdere netă de 46 de milioane de lei, după un minus de 43 de milioane de lei în anul precedent, conform datelor de la Ministerul de Finanţe. Aaylex One are circa 1.850 de angajaţi.

Concordatul preventiv este o procedură de prevenire a insolvenţei, prin care o companie solicită protecţie şi un cadru de negociere cu creditorii pentru restructurarea obligaţiilor, înainte de a ajunge în insolvenţă propriu-zisă.

Compania a pornit din Buzău, de la creşterea păsărilor, şi s-a extins ulterior şi în Călăraşi, unde produce acum şi mezeluri din carne de pasăre, precum crenvurşti sau cârnaţi. Modelul de business al grupului este integrat pe verticală, acoperind întregul lanţ: staţii de incubaţie şi reproducţie, fabrici de furaje, ferme de creştere, abator şi unităţi de procesare.

Investiţii accelerate şi finanţări în ultimii ani

Dezvoltarea grupului s-a accelerat după 2020, când Aaylex One a preluat Banvit Foods şi a deschis o fabrică de cârnaţi. În 2022, compania a contractat un credit sindicalizat de 15 milioane de euro pentru activitatea curentă şi extindere, inclusiv pentru exportul de produse „gata de gătit” sau „gata de consum”, cu „etichetă curată”, vizate tot mai mult pe pieţele externe. În 2024, compania a făcut un nou împrumut.

La jumătatea anului 2025, Aaylex One a luat un credit de 14,1 milioane de euro de la CEC Bank şi Exim Banca Românească, destinat extinderii capacităţilor de producţie şi diversificării portofoliului, cu Banca Transilvania în rol de Agent de Garanţii.

În 2024, unul dintre proiectele strategice a fost lansarea conceptului de restaurante „Artisan by Cocorico”, în parteneriat cu retailerul Auchan, ca parte a diversificării modelelor de business.

Context de piaţă: competiţie puternică, dar România rămâne bine poziţionată în UE

La nivel european, România ocupă locul 6 în Uniunea Europeană la carnea de pasăre, lângă pieţe tradiţional puternice precum Germania şi Italia. Producţia locală a crescut constant în ultimii 10 ani, ajungând la 550.000 de tone în 2024 (+35%), iar piaţa internă îşi acoperă 98% din consum.