Afacerea românească de 100 de milioane de euro care intră în concordat: Lidas spune că e „strategic”

Compania Lidas din Tulcea, care a investit circa 100 de milioane de euro într-o fabrică de produse congelate de panificaţie şi patiserie dezvoltată în Cataloi şi funcţională din 2024, a intrat în concordat preventiv. Procedura a fost confirmată definitiv prin hotărârea Curtea de Apel Constanţa.

Concordatul preventiv este o procedură de prevenire a insolvenţei, prin care o companie solicită protecţie şi un cadru de negociere cu creditorii pentru restructurarea obligaţiilor, înainte de a ajunge în insolvenţă propriu-zisă.

Directorul general, Liviu Şotre, a declarat pentru Ziarul Financiar că măsura are „un caracter strategic şi preventiv”, având ca obiectiv ajustarea calendarului de rambursare la noua capacitate operaţională şi la dinamica actuală a fluxurilor de numerar, după un program amplu de investiţii, inclusiv extinderea capacităţii industriale din Cataloi.

Potrivit companiei, activitatea operaţională se desfăşoară normal, comenzile sunt onorate, iar relaţiile cu partenerii financiari şi comerciali rămân „instituţionale şi constructive”. Fabrica a fost proiectată la standarde europene, cu tehnologie de ultimă generaţie şi linii automatizate, având o capacitate anuală de aproximativ 40.000 de tone. Reprezentanţii Lidas spun că investiţia a intrat acum într-o fază de maturizare, iar creşterea veniturilor din producţia proprie indică o utilizare tot mai eficientă a capacităţii instalate.

În 2025, cifra de afaceri netă a companiei a depăşit 222 milioane lei, în creştere cu aproximativ 20% faţă de anul anterior, evoluţie susţinută în principal de avansul producţiei proprii. Compania descrie 2025 drept al doilea an complet de funcţionare la capacitate extinsă a facilităţii din Cataloi, pe fondul unui context economic mai exigent, cu accent pe consolidare şi creştere sustenabilă.

Finanţarea fabricii a fost asigurată din fonduri nerambursabile, credite şi contribuţia companiei. Iniţial, investiţia era estimată la 46 de milioane de euro, jumătate din sumă urmând să fie acoperită printr-un ajutor de stat, însă proiectul a fost completat ulterior cu finanţări suplimentare, ceea ce a dus la o valoare totală mai mare decât cea planificată la început. Ideea unei investiţii greenfield în segmentul produselor congelate de panificaţie, patiserie şi cofetărie a apărut încă din 2017, pe fondul creşterii acestui sector.

Produsele Lidas sunt prezente în marile lanţuri de retail din România, iar compania şi-a consolidat în ultimii ani şi componenta de export, către pieţe precum Germania, Grecia, Republica Moldova, Bulgaria, Croaţia, Slovenia, Cehia, Polonia şi Ucraina.