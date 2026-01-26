Prima pagină » Știri externe » UPDATE: Cinci persoane dispărute după un incendiu la o fabrică alimentară din Grecia / 3 morți identificați

UPDATE: Cinci persoane dispărute după un incendiu la o fabrică alimentară din Grecia / 3 morți identificați

Cinci persoane au dispărut luni după un incendiu la o fabrică alimentară din apropierea orașului Trikala, în centrul Greciei, a declarat pentru Reuters un oficial al pompierilor greci.
Sursa foto: captură video
Laura Buciu
26 ian. 2026, 09:52, Știri externe

UPDATE:

Cadavrele a trei persoane au fost găsite de pompierii greci, în timp ce luptau cu incendiul la o fabrica alimentară din apropierea orașului Trikala, din centrul Greciei.

Anterior, pompierii au spus că cinci persoane erau date dispărute.

Știrea inițială:

Oficialul grec a spus pentru Reuters că 13 persoane se aflau în fabrică când a izbucnit incendiul și că opt dintre ele au reușit să iasă din clădire.

La ora transmiterii știrii, cinci persoane sunt date dispărute.

Incendiul a izbucnit la o fabrică alimentară din apropierea orașului grec Trikala.

 

