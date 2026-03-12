Israel renunță la cazul împotriva soldaților acuzați că au abuzat sexul un deținut palestinian

Anunțul a fost făcut de procurorul general militar, Itai Ofir, care susține că decizia vine în urma unor „evoluții semnificative” apărute după depunerea rechizitoriului. Ofir a precizat că printre motivele pentru retragerea acuzațiilor se numără „complexitatea probelor existente”, dar și faptul că deținutul a fost eliberat și trimis înapoi în Gaza în urma armistițiului. Acesta a punctat și „circumstanțe excepționale și fără precedent”, ale cazului, potrivit The Times of Israel.

Incidentul ar fi avut loc la centrul de detenție Sde Teiman, centru care găzduiește palestinieni suspectați de terorism, și reținuți în Fâșia Gaza în timpul conflictului dintre Israel și gruparea militantă Hamas, informează Associated Press.

Cazul a dus și la demisia principalului oficial juridic al armatei israeliene, general-maiorul Yifat Tomer-Yerushalmi, care depusese rechizitoriul și autorizase transmiterea înregistrării video către presa israeliană.

Înregistrarea a fost difuzată de Canalul 12 și ar arăta momentul în care soldații ar fi agresat sexual deținutul palestinian din Gaza.

Publicarea imaginilor și reținerea soldaților acuzați a stârnit furia unor grupuri ultranaționaliste. Grupuri de protestatari au descins în închisoarea Sde Teiman.

Mai mulți membri ai guvernului israelian de extremă dreapta au criticat investigația militară, considerând-o o insultă la adresa soldaților.