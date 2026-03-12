Trump despre participarea iranienilor la Cupa Mondială de fotbal din SUA: să vină, dar nu este potrivit pentru siguranța lor

Mesajul a fost trimis joi pe propria rețea de socializare, Truth Social.

„Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar chiar nu cred că este potrivit ca ei să fie acolo, pentru propria lor viață și siguranță”, a scris Donald Trump.

Cupa Mondială va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie. La tragerea la sorți din decembrie anul trecut, Iranul a fost repartizat în Grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Toate cele trei meciuri ale sale din grupă ar urma să se dispute în Statele Unite, două la Los Angeles și unul la Seattle. În plus, dacă se califică în faza superioară a competiției Iran ar putea întâlni SUA tot pe un stadion american.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat că s-a întâlnit cu Trump marți seară „pentru a discuta stadiul pregătirilor” pentru turneu și a primit asigurări că Iranului i se va permite să meargă în SUA.

Miercuri, ministrul iranian al Sportului a spus că Iranul nu poate să participe la competiție. Asta deoarece armata americană a lansat atacuri aeriene asupra Iranului împreună cu Israelul, în urma cărora a fost ucis liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a precizat Ahmad Donyamali.