Marinari malaezieni blocați publică imagini cu petroliere arzând în Strâmtoarea Ormuz În timp ce președintele Trump a spus că Strâmtoarea Ormuz este sigură pentru navigație, un marinar malaezian a publicat o fotografie cu el din Strâmtoare. În imagine se observă o navă thailandeză care arde în Strâmtoarea Ormuz. Iranul spune că a atacat sincronizat cu Libanul: 50 de ținte IRGC comunică despre atacul asupra Israelului: A avut loc o operațiune comună a Gărzilor Revoluției și Hezbollah – cu planificarea unui tir continuu de rachete și drone timp de cinci ore către 50 de ținte. UE avertizează că războiul Uniunea Europeană avertizează că rata inflației ar putea crește la peste 3% în acest an, dacă războiul din Orientul Mijlociu determină menținerea prețului petrolului Brent în jurul valorii de 100 de dolari pe baril și a prețului gazelor naturale la un nivel ridicat pentru o perioadă îndelungată. Noi atacuri ale Iranului: un petrolier a fost vizat în apele teritoriale din apropierea Irakului și este în flăcări. Donald Trump despre Iran, în Ohio: „Ei nu știu ce dracului i-a lovit. Nu vreau să mă întorc în Iran odată la 2 ani. Trebuie să terminăm treaba”. Alte declarații: „Am făcut o excursie. Știți ce este o excursie? A trebuit să facem o mică călătorie ca să scăpăm de niște oameni foarte răi”

„Ei știu ce dracului i-a lovit, nu-i așa? Nu știu. Au fost loviți de armata americană. Ei spun: „Ce naiba se întâmplă?””Nu se așteptau la așa ceva”

„Operațiunea Epic Fury. Îmi place numele ăsta”

„Practic am distrus Iranul. Marina lor nu mai e, aviația nu mai este, nu mai au radare, rachetele nu mai sunt în proporție de 90%, dronele nu mai sunt – 80%”

„I-am omorât pe Soleimani și Al Baghdadi”

„Nu mai au putere nucleară”

„Nu vreau să mă întorc odată la 2 ani. Trebuie să terminăm treaba”

„Obama a semnat cea mai rea înțelegere cu Iranul. Înțelegerea dădea putere să aibă armă nucleară. Dacă nu opream înțelegerea, aveau armă nucleară”

„Biden, habar n-avea ce se întâmplă” Discursul lui Trump a fost întrerupt de o urgență medicală. Unei susținătoare i s-a făcut rău și a leșinat în spatele președintelui SUA, în timp ce acesta vorbea. i24NEWS Israel: În culise: Oman, Egipt și Turcia încearcă să inițieze un dialog între Teheran și Washington Surse americane spun pentru i24NEWS: Trump începe să caute „calea de ieșire” din război, dar încetarea războiului nu este de așteptat pe termen scurt. Și în ceea ce privește întrebarea: va exista o schimbare de regim la sfârșitul războiului? O sursă israeliană pentru i24NEWS: „Este mai probabil ca o schimbare continuă a regimului să aibă loc după război, într-o perioadă de relativă calm, când un număr mare de cetățeni iranieni care se opun regimului ar putea simți că pot ieși în stradă.” Apel de urgență între șefi de stat despre situația din regiune A avut loc un apel telefonic în trei – între președintele Libanului Aoun, președintele Siriei al-Sharaa și președintele Franței Macron, despre situația actuală din Liban și regiune în lumina evoluțiilor rapide și de securitate. Președintele Donald Trump vorbește în Ohio Președintele SUA spune că armata americană este „grozavă” și este mândru de militari NYTimes: Pentagonul a declarat în fața Congresului că primele șase zile ale războiului din Iran au costat SUA peste 11,3 miliarde de dolari Oficialii Pentagonului le-au spus parlamentarilor, într-o conferință cu ușile închise de marți, la Capitoliu, că au estimat că prețul războiului împotriva Iranului a depășit 11,3 miliarde de dolari doar în primele șase zile, potrivit a trei persoane familiarizate cu briefing-ul. Estimarea nu a inclus multe dintre costurile asociate operațiunii, cum ar fi acumularea de echipamente și personal militar înainte de primele atacuri. Din acest motiv, parlamentarii se așteaptă ca suma să crească considerabil, pe măsură ce Pentagonul continuă să calculeze costurile acumulate doar în prima săptămână, potrivit NYTimes. Încă o bancă internațională își îndeamnă angajații să părăsească birourile din Dubai După ce anterior, The New York Times a raportat că Citigroup și Standard Chartered le-au spus angajaților să evite birourile din Dubai, acum și Goldman Sachs le-a cerut aceleași lucru angajaților. Ei sunt îndemnați să lucreze de la distanță pe fondul pe fondul amenințărilor de atac din partea Iranului care vizează băncile și instituțiile financiare din Golf, notează Bloomberg. Explozii puternice sunt raportate în Erbil, Irak. Doha este atacată cu rachete și drone. Explozii sunt raportate la baza Sultan din Arabia Saudită Este vorba de o bază aeriană care se află în estul Regatului. Portul Salalah al Omanului este în pragul exploziei Portul Salalah este cel mai mare port din Oman și este în funcțiune din 1998. A fost lovit de dimineață de Iran și de atunci arde. Tel Avivul răspunde cu un alt atac masiv în Beirut Atacurile israeliene se desfășoară predominant în suburbia Dahia, unde este concentrat Hezbollah, în Beirut. Scenele par apocaliptice. Donald Trump revine a 3-a oară, astăzi, în declarații Ce spune președintele SUA în Ohio: Le-am eliminat conducerea de două ori. Acum au un nou grup care se apropie; să vedem ce se întâmplă cu ei.

Prețul petrolului va scădea; e doar o chestiune de război. Asta se întâmplă. Aproape că poți prezice.

Reporter: Tocmai ați spus că este o mică excursie și ați spus că este un război – deci care dintre ele este? Trump: Ei bine, sunt ambele. Este o excursie care ne va ține departe de un război.

Pentru ei e un război; pentru noi, s-a dovedit a fi mai ușor decât credeam.

Au început să vorbească despre mine, așa că am lovit 28 de nave în acel moment.

Am făcut o mică excursie. A trebuit să facem această mică excursie de câteva săptămâni. Dar a fost incredibil. Armata noastră a fost incredibilă. Ministrul de externe iranian susține că a fost atacată o bancă plină cu angajați „Infrastructura națională iraniană este atacată. De această dată, o filială a celei mai vechi bănci din țară a fost bombardată, în timp ce era plină cu angajați. Aceștia lucrau pentru a se asigura că iranienii au mâncare pe masă înainte de Anul Nou. Forțele noastre armate puternice vor răzbuna cu precizie această crimă” Un atac combinat Iran și Hezbollah este în prezent în desfășurare spre Israel Cel puțin 100 de rachete au fost lansate din mai multe locuri din Liban. Forțele de apărare israeliene continuă să le intercepteze. Mai multe rachete au provocat explozii pe teritoriul Israelului. Sunt raportate căderi în Haifa. NY Times: Băncile din Golful Persic își evacuează birourile, după anunțul făcut de oficialii iranieni Băncile din întregul Golf Persic își evacuează birourile, după ce oficialii iranieni au anunțat intenția de a ținti centrele economice și băncile care au legături cu Statele Unite. Mai multe bănci și-au îndrumat, miercuri, personalul să nu se prezinte la birourile situate în Dubai, după ce Iranul a semnalat intenția de a lovi centrele economice și băncile și băncile din Orientul Mijlociu, FBI emite alertă

Biroul Federal de Investigații (FBI) a emis o alertă, consultată de ABC News, prin care pune în gardă departamentele de poliție din California și susține că Iranul ar putea reacționa împotriva SUA prin drone care pot fi trimise în zona Coastei de Vest a Americii.

Israelul se pregătește pentru o posibilă escaladare majoră a atacurilor din partea Iranului și a Hezbollahului

Netanyahu a convocat o reuniune a înalților oficiali politici și de securitate pentru a evalua situația, anunță presa din Tel Aviv.

Președintele SUA, Donald Trump, spune că „încă” n-a terminat conflictul cu Iranul

„I-am lovit mai tare decât practic orice altă țară din istorie care a fost lovită. Și încă nu am terminat”, a spus Trump ziariștilor de la Casa Albă.

SUA îi avertizează pe civilii iranieni să plece „imediat” din porturile aflate în Strâmtoarea Ormuz

SUA îi avertizează pe civilii iranieni să plece din porturile aflate în Strâmtoarea Ormuz. Plecați imediat din porturi deoarece acestea devin „ținte legitime”, a avertizat Comandamentul Central al SUA. Americanii susțin că Iranul pune în pericol transportul internațional.

Evoluții:

Spania își retrage ambasadorul din Israel.

Cel puțin trei nave de marfă au fost lovite de proiectile necunoscute în Strâmtoarea Ormuz miercuri, o navă luând foc, iar echipajele fiind evacuate, în timp ce autoritățile maritime au lansat anchete cu privire la incidente.

Statele Unite sunt responsabile pentru atacul asupra unei școli primare din Minab, Iran, scrie NYT, citând datele preliminare ale anchetei.

Hezbollah își reafirmă angajamentul față de noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei

Sultanul Omanului a primit un apel de la Masoud Pezeshkian, președintele Iranului

Țările membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au „decis în unanimitate să elibereze cea mai mare cantitate din stocurile de petrol de urgență”

400 de milioane de barili de petrol… „Țările AIE vor pune la dispoziția piețeipentru a compensa pierderile de aprovizionare prin închiderea efectivă a Strâmtorii (Ormuz)”, a declarat Birol într-un discurs transmis în direct pe site-ul agenției.

Imagini cu atacarea rezervoarelor de combustibil de către drone iraniene în portul Salalah din Oman În plus, companiile Shell, TotalEnergies declară forță majoră clienților lor care preiau GNL din Qatar. Donald Trump, pentru Axios Președintele Donald Trump a discutat în această dimineață cu Barak Ravid, corespondentul Axios. Potrivit relatărilor, Trump a declarat din nou că războiul cu Iranul se va încheia „curând”. Președintele american Trump a declarat că războiul cu Iranul se va încheia în curând, „nemaiavând practic nimic de bombardat”. Raport CNN: Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, suferă de o fractură la picior și tăieturi pe față Pe lângă piciorul rănit, Khamenei are o vânătaie în jurul ochiului stâng, precum și tăieturi minore pe față. O sursă israeliană a declarat anterior pentru CNN că Khamenei a fost rănit într-o tentativă de asasinat săptămâna trecută, iar zvonurile despre rănile lui Khamenei au circulat de zile întregi. Khameni nu a fost văzut în public și nici nu s-a mai auzit de el în zilele de la anunțul numirii sale în cea mai înaltă funcție a țării, după moartea tatălui său, liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei. Mass-media de stat iraniene și rețelele de propagandă au folosit pe scară largă imagini de arhivă și imagini generate de inteligența artificială cu Mojtaba Khamenei. Fiul președintelui iranian Masoud Pezeshkian, Yousef, a declarat miercuri dimineață că a auzit că Khamenei a fost rănit, declarând pentru agenția media afiliată statului ISNA că noul lider suprem este „în siguranță și nu există îngrijorări”. Nicușor Dan anunță că România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran. „România este o țară sigură, dacă nu, mai sigură” Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat de la Palatul Cotroceni, decizia CSAT după solicitarea de ordin militar a SUA. Cererea Pentagonului pentru România este de „dislocare temporară forțe și echipamente militare”. Administrația americană vrea să trimită în România avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și comunicații satelitare în corelare cu scutul de la Deveselu”. Este vorba de „echipamente defensive”, a explicat Dan, pentru că „nu sunt înzestrate cu armament propriu zis, sunt echipamente non cinetice”.

Mojtaba Khamenei, rănit în atacul din 28 februarie. Ambasadorul Iranului în Cipru descrie atacul, dar și atmosfera după moartea fostului lider suprem

Într-un interviu acordat pentru The Guardian, la ambasada Iranului de la Nicosia, Alireza Salarian, a vorbit mai multe despre cum a decurs atacul din 28 februarie, care l-a ucis pe fostul lider suprem al Iranului, a ucis alți cinci membri ai familiei sale, dar și care l-a rănit pe Mojtaba Khamenei, noul ayatollah. Oficialul iranian de la Nicosia descrie atacul, dar și îngrijorările interne în contextul tensiunilor crescânde cu SUA și Israel.

Ministrul iranian al Sportului exclude ca Iranul să participe la Campionatul Mondial de fotbal Iranul nu poate participa la Cupa Mondială din 2026 după ce armata americană a lansat atacuri aeriene asupra Iranului împreună cu Israelul, în urma cărora a fost ucis liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat miercuri ministrul Sportului, Ahmad Donyamali. „Având în vedere că acest regim corupt l-a asasinat pe liderul nostru, în nicio circumstanță nu putem participa la Cupa Mondială”, a declarat ministrul Ahmad Donyamali pentru televiziunea de stat. Conflict diplomatic. O țară din UE își retrage ambasadorul din Israel O țară din UE își retrage ambasadorul din Israel. Este vorba despre Spania care are o relație tensionată cu Israelul. Spania a fost una dintre țările care a vorbit despre un genocid în Gaza. Spania și-a retras oficial ambasadorul în Israel, marcând o nouă răcire a relațiilor diplomatice dintre cele două țări. Țările G7 eliberează stocuri strategice de petrol Japonia și Germania au anunțat miercuri, 11martie, decizia lor de a elibera rezervele strategice de petrol pentru a contracara creșterea prețurilor, fără a aștepta reuniunea liderilor G7 programată pentru după-amiază, pentru a „atenua” „consecințele economice” ale războiului din Orientul Mijlociu. Aceste anunțuri „individuale” făcute de doi membri ai acestui forum al națiunilor bogate „reflectă, fără îndoială, o abordare extrem de coordonată”, a comentat ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, sugerând că o decizie mai amplă ar putea rezulta din videoconferința șefilor de stat și de guvern convocată de Emmanuel Macron. Ceremonii de amploare, în Teheran. Sicriele, acoperite de corturi. Măsuri împotriva identificării aeriene Ceremonii de amploare au loc în Piața Revoluției din Teheran, unde au loc funeraliile unor comandanți IRGC, morți în atacuri. Sicriele sunt acoperite de corturi uriașe pentru ca oficialii să nu fie detectați aerian. Turcia desfășoară sistemul anti-drone în Ciprul de Nord Turcia a desfășurat sistemul anti-drone ȘAHİN de 40 mm al ASELSAN în Ciprul de Nord, unde este acum operațional pentru a se apăra împotriva mini și micro dronelor care zboară la joasă altitudine folosind grenade inteligente cu explozie aeriană. Alte atacuri în Dubai Două drone au fost doborâte în zona aeroportului internațional din Dubai: 4 răniți. O explozie puternică a avut loc în Dubai, potrivit Reuters, care citează martori oculari. Al Jazeera arată numărul de victime în a 11-a zi de război Victime în atacurile dintre SUA și Israel și Iran (la 11 martie 2026):

🇮🇷 Iran: 1.255 de morți, 12.000 de răniți

🇱🇧 Liban: 570 de morți, 1.444 de răniți

🇮🇱 Israel: 13 morți, ~2.000 de răniți

🇮🇶 Irak: 15 morți, zeci de răniți

🇯🇴 Iordania: 14 răniți

🇰🇼 Kuweit: 6 morți, zeci de răniți

🇧🇭 Bahrain: 2 morți, zeci de răniți

🇸🇦 Arabia Saudită: 2 morți, 12 răniți

🇦🇪 Emiratele Arabe Unite: 6 morți, 122 răniți

🇶🇦 Qatar: 16 răniți

🇴🇲 Oman: 1 morți, 5 răniți

🇺🇸 Armata SUA: 8 morți, 140–150 răniți Australia desfășoară capacități în Orientul Mijlociu pentru lupta cu dronele iraniene Australia desfășoară în Golful Persic un avion de avertizare timpurie E-7A Wedgetail timp de aproximativ patru săptămâni pentru a ajuta statele din Golf să detecteze dronele și rachetele de croazieră iraniene care zboară la joasă altitudine. Radarul MESA al avionului oferă supraveghere la 360° pe rază lungă de acțiune, îmbunătățind avertizarea timpurie și coordonarea apărării aeriene, în timp ce Australia va trimite, de asemenea, rachete AIM-120 AMRAAM pentru a sprijini interceptările. Israel: 2557 israelieni au fost internați Ministerul Sănătății din Israel: 2557 de israelieni au fost internați în spitale de la începutul războiului, dintre care 84 sunt în tratament. Iran ar fi permis exportul țițeiului spre China Iranul a expediat aproximativ 11,7-12 milioane de barili de țiței către China prin Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului pe 28 februarie, în ciuda atacurilor și a perturbărilor majore pe principala cale navigabilă, arată CNBC. Multe petroliere au dezactivat sistemele de urmărire pentru a evita detectarea. Iranul folosește, de asemenea, terminalul Jask din Golful Oman ca rută alternativă de export, deși este mai lentă și mai puțin eficientă. Noul lider iranian, Mojtaba Khamenei, a fost rănit la picioare. Ce s-a întâmplat în al doilea atac

Oficialii israelieni și iranieni declară pentru The New York Time s, sub protecția anonimatului, că Mojtaba Khamenei ar avea răni la picioare, dar circumstanțele, precum și amploarea rănilor sale, sunt încă neclare. Fiul lui Khamenei, deși a fost ales lider suprem, a rămas ascuns de când a fost anunțat lider, acum trei zile.

Nava de marfă din Strâmtoarea Ormuz „lovită de un proiectil necunoscut”

Organizația britanică UK Maritime Trade Operations (UKMTO) a declarat că a primit un raport privind o navă de marfă din Strâmtoarea Ormuz care a fost lovită de un „proiectil suspect, dar necunoscut”.

Nava a suferit avarii și a solicitat asistență, dar toți membrii echipajului sunt teferi, adaugă organizația, citată de Sky News.

Surse au informat CNN că Iranul a început să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul brut mondial.

Nava a luat foc după lovitură, potrivit Centrului de Operațiuni Comerciale Maritime al Regatului Unit, condus de armata britanică.

Iranul nu a revendicat imediat atacul, deși a vizat nave în și în jurul strâmtorii.

Iranul a oprit efectiv traficul de marfă în strâmtoarea îngustă prin care aproximativ o cincime din totalul petrolului este transportat din Golful Persic către Oceanul Indian.

Un complex diplomatic american din Irak a fost lovit de o dronă

Drona a lovit Centrul de Sprijin Diplomatic din Bagdad, potrivit unui oficial și unei note a Departamentului de Stat consultate de Reuters.

În momentul atacului, persoanele aflate în complex au primit ordinul de a se adăposti, iar ulterior autoritățile au confirmat că toți angajații au fost găsiți în siguranță.

În total șase drone ar fi fost lansate către complexul diplomatic, dintre care cinci au fost doborâte de sistemele de apărare. Atacul ar fi fost probabil realizat de Rezistența Islamică din Irak, o rețea de grupări armate susținute de autoritățile de la Teheran.

Guvernul de la Bagdad a criticat atacul. „Ministerul irakian al Apărării subliniază că nu va rămâne un simplue spectator. Dimpotrivă, va confrunta cu fermitate și va urmări toate părțile implicate”, se arată într-un comunicat.

Incidentul se încadrează în agresiunile înregistrate ca urmare a conflictului declanșat pe 28 februarie, când Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Pe fondul conflictului, Garda Revoluționară Islamică a lansat atacuri asupra mai multor obiective strategice americane din regiune.