SUA îi avertizează pe civilii iranieni să plece „imediat” din porturile aflate în Strâmtoarea Ormuz

Marina iraniană a poziționat nave în porturile civile de-a lungul Strâmtorii Hormuz, iar civilii ar trebui „să evite imediat” zona, deoarece acestea devin „ținte legitime”, a avertizat Comandamentul Central al SUA, potrivit Sky News.

Centcom susține că Iranul folosește porturile „pentru a desfășura operațiuni militare care amenință transportul maritim internațional”.

„Această acțiune periculoasă pune în pericol viața unor oameni nevinovați. Porturile civile utilizate în scopuri militare își pierd statutul de protejat și devin ținte militare legitime în temeiul dreptului internațional”, a precizat Centcom.

Americanii i-au îndemnat pe civilii iranieni să „evite imediat toate instalațiile portuare în care operează forțele navale iraniene”, adăugând că „docherii iranieni, personalul administrativ și echipajele navelor comerciale ar trebui să evite navele și echipamentele militare iraniene”.

Armata americană „nu poate garanta siguranța civililor”, dar va lua „toate măsurile de precauție posibile” pentru a minimiza daunele, a adăugat Centcom.

Centcom a anunțat marți seara că armata SUA a lovit 16 ambarcațiuni iraniene „de plasare a minelor” în apropierea Strâmtorii Ormuz.