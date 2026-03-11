Conflict diplomatic. O țară din UE își retrage ambasadorul din Israel

Spania și-a retras oficial ambasadorul în Israel, marcând o nouă răcire a relațiilor diplomatice dintre cele două țări, potrivit Al Jazeera.

Decizia a apărut miercuri în Monitorul Oficial al Spaniei, confirmând o hotărâre luată de guvern cu o zi înainte. Ambasada Spaniei la Tel Aviv nu se va închide, dar va funcționa de acum încolo sub conducerea unui însărcinat cu afaceri.

Madridul a decis să-și recheme ambasadorul încă din septembrie anul trecut, după ce tensiunile dintre cele două guverne au escaladat. Disputa a fost amplificată de criticile lansate de oficialii israelieni cu privire la o serie de măsuri anunțate de premierul spaniol Sanchez.

Premierul spaniol a fost printre politicienii care au condamnat ceea ce ei au numit „genocidul” din Gaza.