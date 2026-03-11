Prima pagină » Politic » Conflict diplomatic. O țară din UE își retrage ambasadorul din Israel

Conflict diplomatic. O țară din UE își retrage ambasadorul din Israel

O țară din UE își retrage ambasadorul din Israel. Este vorba despre Spania care are o relație tensionată cu Israelul. Spania a fost una dintre țările care a vorbit despre un genocid în Gaza.
Conflict diplomatic. O țară din UE își retrage ambasadorul din Israel
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
11 mart. 2026, 15:14, Politic

Spania și-a retras oficial ambasadorul în Israel, marcând o nouă răcire a relațiilor diplomatice dintre cele două țări, potrivit Al Jazeera.

Decizia a apărut miercuri în Monitorul Oficial al Spaniei, confirmând o hotărâre luată de guvern cu o zi înainte. Ambasada Spaniei la Tel Aviv nu se va închide, dar va funcționa de acum încolo sub conducerea unui însărcinat cu afaceri.

Madridul a decis să-și recheme ambasadorul încă din septembrie anul trecut, după ce tensiunile dintre cele două guverne au escaladat. Disputa a fost amplificată de criticile lansate de oficialii israelieni cu privire la o serie de măsuri anunțate de premierul spaniol Sanchez.

Premierul spaniol a fost printre politicienii care au condamnat ceea ce ei au numit „genocidul” din Gaza.

Recomandarea video

EXCLUSIV INTERVIU Anne Applebaum: Dacă România decide să ajute SUA în operațiunea sa din Orientul Mijlociu, ar trebui să se asigure că primește ceva în schimb / Poate solicita reintroducerea programului de scutire de vize
G4Media
Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”
Gandul
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Cancan
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
Libertatea
Fiica lui Răzvan Simion, despre anxietate și atacuri de panică. Prin ce momente DIFICILE trece Ianca: „Exerciții și terapie”
CSID
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Promotor