Zborurile anulate din cauza războiului cu Iranul au depășit pragul de 43.000 în doar 12 zile de conflict. Peste 7,5 milioane de pasageri au fost blocați la sol. Pierderile financiare ale companiilor aeriene se ridică la cel puțin 1,6 miliarde de lire sterline.
43.000 de zboruri suspendate după 12 zile de război cu Iranul. Australia și Noua Zeelandă, rupte de Europa
Andreea Tobias
11 mart. 2026, 10:21, Știri externe

Platforma Cirium estimează că între 28 februarie și 10 martie au fost anulate cel puțin 43.100 de zboruri în Golful Persic, scrie Il Messaggero.

Mai mult de jumătate din zborurile programate ale tuturor companiilor aeriene nu au fost efectuate. Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, flydubai și Air Arabia au anulat împreună cel puțin 16.500 de zboruri. Perturbările au afectat direct aproximativ 3,7 milioane de pasageri ai acestor cinci companii.

Război cu Iranul: Australia și Noua Zeelandă, rupte de Europa

Două săptămâni de bombardamente ale SUA și Israelului asupra Iranului au blocat practic rutele clasice prin Dubai, Abu Dhabi și Doha. Australia și Noua Zeelandă au anunțat suspendarea zborurilor spre Europa. Pasagerii sunt nevoiți acum să călătorească pe rute cu escale multiple în Statele Unite.

Emirates, Qatar Airways și Etihad oferă rambursări și rezervări gratuite pasagerilor australieni afectați. Directorul executiv al United Airlines, Scott Kirby, a anunțat că numărul pasagerilor care călătoresc din Australia și Noua Zeelandă spre Europa a depășit 1.000 pe zi, potrivit Australian Financial Review.

Prețurile biletelor, în creștere

Reducerea bruscă a locurilor disponibile pe rutele Europa-Australia a declanșat o creștere accelerată a prețurilor. Cererea depășește oferta, iar situația nu are un termen clar de rezolvare atât timp cât conflictul continuă.

