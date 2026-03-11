British Airways anulează cursele spre Abu Dhabi până la finalul anului. Ce alte companii își suspendă zborurile în Orientul Mijlociu

British Airways a anunțat că a anulat toate zborurile către Amman, Bahrain, Doha, Dubai și Tel Aviv până la sfârșitul lunii, iar cursele spre și dinspre Abu Dhabi sunt suspendate până mai târziu în acest an. Compania aeriană britanică a organizat în ultimele zile zboruri de repatriere pentru a ajuta pasagerii blocați în regiune să ajungă acasă. După finalizarea ultimelor astfel de curse din Muscat către Londra, programate pentru 11 și 12 martie, aceste operațiuni vor fi suspendate din cauza cererii reduse, mai scrie Euronews.

Operatorul a declarat că monitorizează constant situația de securitate din regiune.

Zboruri limitate pentru repatrierea pasagerilor

Qatar Airways continuă să opereze zboruri limitate de repatriere prin aeroportul Hamad International din Doha, după ce autoritățile au autorizat temporar anumite coridoare aeriene. Aceste curse nu reprezintă însă reluarea completă a zborurilor comerciale. În ultimele zile, compania a operat zboruri către orașe precum Londra, Paris, Madrid, Roma, New York sau Delhi.

Potrivit autorităților, până la 8.000 de pasageri au rămas blocați în Qatar, iar guvernul a acoperit costurile de cazare și a prelungit vizele acestora.

În Oman, aeroportul din Muscat a devenit un punct important de tranzit pentru pasagerii care nu au mai putut decola din Emiratele Arabe Unite din cauza închiderii spațiului aerian. Compania Oman Air a anunțat că a operat aproape 80 de zboruri suplimentare, ajutând peste 97.000 de pasageri să ajungă acasă. Operatorul continuă să introducă curse suplimentare acolo unde este posibil.

Numeroase companii aeriene își modifică programul

Mai multe companii aeriene internaționale au suspendat temporar zborurile către destinații din Orientul Mijlociu sau au redus frecvența acestora.

Lufthansa și companiile din grup, au suspendat zborurile către mai multe orașe din regiune până la jumătatea lunii martie sau chiar mai târziu. Air France a extins suspendarea zborurilor către Dubai și Riyadh până pe 12 martie și către Tel Aviv și Beirut până pe 13 martie. Turkish Airlines a anulat curse către mai multe țări din regiune, inclusiv Iran, Irak, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Compania Wizz Air a suspendat zborurile către Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până la 15 martie.

În același timp, unele companii încearcă să revină treptat la programul normal. Emirates a anunțat că se așteaptă să revină la capacitatea completă de operare în următoarele zile, pe măsură ce unele spații aeriene din regiune sunt redeschise.

Conflictul continuă să afecteze transportul aerian

Restricțiile de zbor sunt legate de conflictul din Orientul Mijlociu și de închiderea sau limitarea unor spații aeriene din regiune, ceea ce a determinat companiile aeriene să suspende rute sau să modifice traseele pentru a evita zonele de risc.

Operatorii aerieni spun că vor continua să evalueze situația de securitate și să își adapteze programul de zbor în funcție de evoluțiile din regiune.