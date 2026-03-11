Prima pagină » Știri externe » Katie Perry vs. Katy Perry: designerul australian câștigă procesul cu starul pop după 16 ani de dispute juridice

Un designer din Australia a câștigat la Înalta Curte o dispută de marcă ce a durat aproape 16 ani cu starul pop american Katy Perry, scrie Euronews.
Victor Dan Stephanovici
11 mart. 2026, 11:57

Cazul a început în 2009, când echipa juridică a cântăreței Katy Perry a contestat înregistrarea mărcii „Katie Perry” de către designerul australian Katie Taylor, născută Katie Perry. Creatoarea de modă a aplicat pentru înregistrarea mărcii în 2008 pentru vânzarea de haine. S-a întâmplat la scurt timp după lansarea primului hit al artistei, „I Kissed a Girl”, arată Euronews.

Designerul a susținut că la momentul înregistrării afacerii, în 2007, nu auzise de cântăreața americană.

Decizia finală a Înaltei Curți din Australia

După mai multe procese și apeluri, cazul a ajuns la Înalta Curte a Australiei, care a decis în favoarea designerului. Trei dintre cei cinci judecători au stabilit că reputația internațională a artistei Katy Perry la momentul înregistrării mărcii nu se extindea suficient asupra pieței de îmbrăcăminte din Australia pentru a crea confuzie.

Instanța a concluzionat că marca de modă a designerului nu încalcă legislația privind mărcile comerciale.

Katie Taylor a descris disputa drept o luptă de tip „David și Goliat”. Ea a făcut referire la diferența de putere dintre un mic brand local și un star internațional. „A fost o călătorie incredibil de lungă și dificilă. Dar decizia de astăzi confirmă ceea ce am crezut mereu: că mărcile comerciale trebuie să protejeze afacerile de toate dimensiunile”, a spus designerul într-un comunicat.

Instanța a mai stabilit că brandul de merchandising al artistei, „Kitty Purry”, și distribuitorul său internațional au încălcat marca înregistrată a designerului australian.

Un conflict juridic care a trecut prin mai multe răsturnări

Disputa a cunoscut mai multe răsturnări de situație. În 2023, designerul câștigase un proces împotriva cântăreței pentru vânzarea de produse în timpul unui turneu din Australia în 2014. Totuși, în 2024, acea decizie a fost anulată, iar marca designerului a fost anulată temporar, ceea ce a determinat-o pe Taylor să ducă cazul la cea mai înaltă instanță din Australia.

Hotărârea Înaltei Curți pune capăt conflictului juridic și îi permite designerului să continue să vândă haine sub numele „Katie Perry”.

