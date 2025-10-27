Prima pagină » Știri externe » Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia: Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public

Katy Perry şi Justin Trudeau confirmă relaţia: Prima apariţie oficială la Paris, moment de afecțiune în public

Zvonurile care circulau de luni de zile au fost în cele din urmă confirmate: cântăreața americană Katy Perry și fostul premier canadian Justin Trudeau și-au oficializat relația. Gestul definitoriu a avut loc la Paris, unde cei doi au fost fotografiați ieșind din clubul „Crazy Horse” ținându-se de mână, marcând astfel prima lor apariție publică în calitate de cuplu.
Victor Dan Stephanovici
27 oct. 2025, 06:48, Știri externe

În seara de 25 octombrie 2025, în inima capitalei Franței, Katy Perry (41 de ani) și-a sărbătorit aniversarea în compania lui Justin Trudeau (53 de ani), scrie ew.com. La finalul petrecerii de la faimosul club Crazy Horse, cei doi au fost surprinși de paparazzi într-un moment de afecțiune, confirmând legătura dintre ei. Apariția lor împreună transformă luni de speculații într-o certitudine, relația este practic oficială.

Această oficializare vine după o serie de întâlniri discrete care au alimentat permanent interesul presei. Totul a început în iulie, cu o cină privată în Montreal, urmată de imagini surprinse în timpul unei vacanțe pe iahtul artistei, în largul coastei Californiei. Până acum, însă, cei doi au evitat să comenteze natura relației lor.

Atât Perry, cât și Trudeau se află într-o nouă etapă a vieții personale, venind după despărțiri intens mediatizate. Artista a pus capăt logodnei sale cu actorul Orlando Bloom, în timp ce politicianul canadian s-a separat de soția sa, Sophie Grégoire-Trudeau, în 2023, după o căsnicie de 18 ani.

O sursă din anturajul lor a declarat pentru publicația People că între cei doi există o „chimie evidentă”, dar că preferă să lase relația să evolueze natural, fără presiune, având în vedere carierele solicitante ale fiecăruia.

Pentru public și presă, momentul de la Paris este dovada clară pe care o așteptau. Rămâne de văzut dacă Perry și Trudeau vor alege să își trăiască povestea discret sau dacă acest debut public prefigurează o relație asumată în fața întregii lumi.