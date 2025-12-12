Prima pagină » Politic » Reacția ministrului Justiției după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară. Ce au discutat Marinescu și Bolojan

Reacția ministrului Justiției după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară. Ce au discutat Marinescu și Bolojan

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat după ce CSM a sesizat Inspecția Judiciară în urma scandalului provocat de dezvăluirile Recorder. Este o decizie foarte bună, este calea corectă, a spus demnitarul care a dezvăluit că a vorbit cu premierul despre scandalul din justiție.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
12 dec. 2025, 11:37, Politic

„Este o decizie foarte bună, este o decizie necesară, este calea corectă… am solicitat acest lucru încă de ieri”, a declarat Radu Marinescu la Antena 3 CNN.

El a mai spus că în timpul mandatului său nu a primit nicio sesizare privitoare la abuzuri asupra magistraților.

„Orice aspect care are legătura cu abuzuri, nu trebuie ascuns. (…) De la momentul preluării mandatului de ministru nu am avut nicio sesizare de la niciun magistrat conform căreia ar fi fost suspus unor presiuni”, a spus Marinescu.

Ministrul Justiției a fost întrebat cum explică modul în care au fost schimbați judecătorii din completul de judecată, în cazurile expuse în reportajul Recorder.

„Am încurajat autoritățile judiciare să aibă transparență (…) mai mult sau mai puțin (dacă l-au convins răspunsurile magistraților în conferința de presă n.r.)… este un pas necesar”, a adăugat Marinescu.

Ce a discutat ministrul Justiției cu premierul Ilie Bolojan

Demnitarul a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre posibile modificări legislative care ar trebui să corecteze problemele evidențiate în ancheta jurnalistică.

„Am discutat cu premierul Ilie Bolojan din perspectiva analizării din punct de vedere legislativ a situației respective. (…) Discuția a fost constructivă”, a precizat Radu Marinescu, ministrul Justiției.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis vineri sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în legătură cu materialul difuzat de Recorder, informează CSM.

„Faţă de aspectele semnalate public în mass media, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder”, a anunțat CSM.

