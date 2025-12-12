Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia poate fi contestată

Judecătoria Sectorului 1 a decis vineri ca fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, să rămână sub control judiciar. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată.

Instanța a consemnat în minută: „În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin.2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin (…) prin ordonan?a nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile. În temeiul art. 242 C.proc. pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.12.2025.”

Procurorii au anunțat pe 26 februarie punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva lui Călin Georgescu. Lista acuzațiilor include instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, comunicarea de informații false, fals în declarații privind finanțarea campaniei electorale și declarațiile de avere.

Dosarul cuprinde și alte capete de acuzare, precum inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea unui astfel de grup, promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război sau de genocid, dar și promovarea publică a unor idei fasciste, legionare, rasiste, xenofobe ori antisemite.