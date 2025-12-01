Protestatarul care l-a trimis pe Călin Georgescu la Moscova susține că a fost bătut și lovit

Adrian Băzăvan a scris un mesaj însoțit de o fotografie prin care susține că a fost agresat.

„Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: Călin Georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la Viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova”, a transmis Adrian Băzăvan pe Facebook.

Bărbatul a călătorit de la București la Alba Iulia pentru a participa la mitingul organizat în Cetatea Unirii de fostul candidat Călin Georgescu. El a strigat către acesta „Marș la Moscova”.

Bărbatul s-a îndreptat către tabăra lui Călin Georgescu strigând mesajul menționat și având în mână o pancartă pe care era scris același mesaj.

Câțiva susținători ai lui Georgescu i-au cerut acestuia să părăsească zona, iar unul dintre ei a ridicat mâna sugerând că ar fi vrut să îl lovească.

Explicațiile protestatarului

Bărbatul venit de la București pentru a manifesta împotriva lui Georgescu a spus, ulterior, la Antena 3 CNN, că este membru al organizației „Lupii Tricolori”.

„Am venit să îl văd pe președintele ales. Că așa a zis, dar nu e ales de nimeni Călin Georgescu, este un trădător de țară și manipulează niște oameni care au, poate, unii dintre ei, cele mai bune intenții. Dar îi păcălește, îi minte, a stat în Austria, la Viena, 10 ani, n-are niciun venit. Probabil are venit la plic de la securiștii lui români, ruși sau cine l-o plăti și face numai minciuni și își bate joc de ei”, a spus Adrian Băzăvan, protestatarul care a strigat împotriva lui Călin Georgescu.