Călin Georgescu: Nu este o recesiune tehnică, poate un dezastru tehnic. „Casa arde și ți se spune că e doar un incendiu tehnic”

Călin Georgescu a transmis un mesaj dur împotriva „modelului economic neoliberal adoptat” de România. În discursul său, la semnarea controlului judiciar, a comparat situația actuală cu o casă în flăcări despre care se spune că „nu este nimic grav, este doar un incendiu tehnic”.
17 feb. 2026, 11:32, Politic

„România astăzi nu trăiește o simplă recesiune”, a declarat marți Georgescu, unde semnează săptămânal.

El descrie situația ca fiind „rezultatul dezastruos, de altfel inevitabil, al aplicării unui model economic neoliberal globalist, bazat pe datorie, pe vânzarea resurselor și pe distrugerea producției”.

„Nu este o recesiune tehnică, poate un dezastru tehnic, adică o iresponsabilitate administrativă”, a continuat el. Georgescu acuză „acțiuni financiare fără scop, fără program, total iresponsabil împotriva poporului român”.

Modelul extractiv aplicat de 35 de ani

„Acest model neoliberal revenit este un model extractiv, care este în plină prăbușire astăzi și care a fost adoptat de către clasa politică românească în decembrie 1989”, a explicat Georgescu.

„Ni s-a promis dezvoltare și am primit datorii, dependență și sărăcie. Astăzi, după 35 de ani pe baza acestui model extractiv și distrugător de vieți, statul român este un stat sărac, slab și înapoiat”.

Soluția: „Hrană, Apă, Energie”

Georgescu spune că alternativă este: „Ieșirea nu este prin austeritate, care este total nefondată, ci printr-o revoluție a prosperității pe care o aplicăm doar prin economia reală și prin muncă productivă”.

„Hrană, Apă, Energie” este singura soluție pentru România, afirmă acesta. „Acest model economic productiv nu este o alternativă printre multe altele. Este singura soluție pentru România ca să devină o țară liberă și prosperă”.

„România trebuie să redevină o națiune care produce și nu o piață care consumă ce produc alții. Independența noastră economică, prosperitatea națiunii trece prin capacitatea noastră de a produce și de a ne finanța singuri”.

Georgescu încheie cu un apel la valorile tradiționale: „Trebuie să ne reîntoarcem la valorile milenare care ne-au ținut uniți și ne-au făcut puternici ca națiune. Dumnezeu, patrie, familie și onoare”.

