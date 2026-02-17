Aproximativ 50 de persoane cu glugă au patrulat și au făcut salut nazist pe un bulevard din Paris

O anchetă a fost deschisă în urma unei adunări de extremă dreaptă care a avut loc în arondismentul 11 din Paris. Participanții cu glugi au fugit la sosirea poliției.

Duminică seara, „aproximativ 50 de persoane cu glugi” s-au adunat pe stradă, scandând „sloganuri specifice și efectuând saluturi naziste”, potrivit unei surse polițienești care a vorbit cu Le Figaro. Informația a fost confirmată de parchetul din Paris. Participanții aveau bombe fumigene și ar fi strigat „Dreptate pentru Quentin”, referindu-se la cazul care alimentează tensiunea dintre grupurile de extremă dreapta și extremă stânga de câteva zile.

Alertate, forțele de ordine au intervenit rapid. La sosirea polițiștilor, „mulțimea s-a dispersat” pe străzile adiacente, fără a lăsa în urmă „răniți, pagube și arestări”, au transmis sursele.

Cu puțin înainte de miezul nopții, „un apel anonim către secția de poliție din arondismentul 14” a pornit din nou alarma. Apelantul care a spus că este membru al unui grup de extremă dreapta, a vorbit despre planul de a comite violențe împotriva unei persoane de origine arabă.

Secțiile de poliție din zonă au intensificat patrulele pentru a preveni orice incidente. Parchetul din Paris a declarat pentru Le Figaro că a încredințat ancheta secției de poliție din arondismentul 11 pentru a identifica participanții la adunarea ilegală. Ancheta este pentru „incitare publică la discriminare pe motive de origine sau religie”, a explicat o sursă din poliție.

Posibilă legătură cu graffiti-ul de pe Statuia Republicii

După demonstrație, svastici au fost descoperite pe Statuia Republicii din centrul Parisului, alături de mesaje cu amenințări.

Polițiștii și procurorii fac cercetări pentru „daune aduse proprietăților istorice” și „amenințări cu moartea”.