Șofer din Galați, lăsat fără permis după ce a circulat cu girofar și sirenă

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc pe 3 februarie 2025, în jurul orei 15.30. Un echipaj din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Rădești, care se deplasa la un eveniment în satul Căuești, din județul Galați, a depistat pe DJ251J un autoturism condus de un bărbat de 56 de ani din Drăgușeni, care circula dinspre Fundeanu către Căuești, localități din aceeași zonă rurală”.

IPJ Galați a transmis joi că șoferul nu a respectat semnalele luminoase ale autospecialei de poliție, adică nu a oprit și nici nu a facilitat trecerea acesteia.

Girofar și sirenă montate ilegal pe mașină

De asemenea, pe autoturismul acestuia, erau montate, în partea superioară, două dispozitive cu lumini albastre și o sirenă, similare celor folosite de poliție, jandarmerie sau ambulanță, fără a avea dreptul legal de a le utiliza.

Polițiștii gălățeni au explicat că girofarul și sirena pot fi folosite doar în anumite condiții, stabilite prin regulile după care funcționează serviciile voluntare pentru situații de urgență, prevăzute în criteriile de performanță din 2024 pentru organizarea și dotarea acestor servicii.

Patru luni fără permis

Bărbatul a fost sancționat contravențional, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, în baza prevederilor OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.