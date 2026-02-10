Gorj: Un bărbat care lucra la negru a ajuns la spital în urma unui accident în timp ce deszăpezea

„La data de 10 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Bumbești Jiu a fost sesizați prin apelul 112, despre faptul că în comuna Mușetești, pe DC Stăncești, a avut loc un accident rutier cu victime”, notează IPJ Gorj.

Potrivit polițiștilor, un bărbat de 56 de ani, din comuna Mușetești, conducea un utilaj agricol folosit pentru deszăpezire. În timpul operațiunii, osia din spate s-ar fi rupt, lovindu-l pe un bărbat de 54 de ani, aflat pe utilaj, care împrăștia materialul antiderapant.

Bărbatul de 54 de ani a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Pe lângă accident, autoritățile au constat că victima nu nu era angajată cu forme legale la societatea comercială administrată de șofer.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

„În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, mai transmit polițiștii.