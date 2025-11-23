Alcoolemie de aproape 3 la mie în cazul unui bărbat din Alba prins la volan

Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 43 de ani, din comuna Adămuș, județul Mureș, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Acesta a fost prins vineri seara, în jurul orei 22.00, pe strada Avram Iancu din comuna Cetatea de Baltă, la volanul unui autoturism, deși era băut bine.

Individul a refuzat testarea cu aparatul etilometru, fiind dus la spital, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge.

Rezultatul analizelor toxicologice efectuate asupra mostrelor biologice prelevate au indicat concentrația de 2,93 g/l alcool pur în sânge, pentru prima probă și 2,76 g/l alcool pur în sânge, pentru a doua probă.

Bărbatul de 43 de ani va fi prezentat duminică Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.