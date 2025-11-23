Prima pagină » Știrile zilei » Alcoolemie de aproape 3 la mie în cazul unui bărbat din Alba prins la volan

Alcoolemie de aproape 3 la mie în cazul unui bărbat din Alba prins la volan

Un bărbat de 43 de ani a fost reținut după ce a condus mașina în Cetatea de Baltă, județul Alba, deși era aproape de comă alcoolică. Avea o alcoolemie 2,93 gr/litru alcool pur în sânge.
Inundație pe Valea Oltului: pompierii au intervenit ore în șir
Inundație pe Valea Oltului: pompierii au intervenit ore în șir
Incendiu uriaș la Constanța: opt garaje și două mașini s-au făcut scrum
Incendiu uriaș la Constanța: opt garaje și două mașini s-au făcut scrum
UPDATE: Trei tineri spulberați de o mașină pe un drum din Cluj
UPDATE: Trei tineri spulberați de o mașină pe un drum din Cluj
Tânăr din Brăila, arestat: a distrus o sală de jocuri de noroc și a agresat sexual angajatele
Tânăr din Brăila, arestat: a distrus o sală de jocuri de noroc și a agresat sexual angajatele
Dealeri de cocaină arestați în Brașov: au fost prinși cu drogurile în mașină
Dealeri de cocaină arestați în Brașov: au fost prinși cu drogurile în mașină
Laura Buciu
23 nov. 2025, 11:14, Social

Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 43 de ani, din comuna Adămuș, județul Mureș, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Acesta a fost prins vineri seara, în jurul orei 22.00, pe strada Avram Iancu din comuna Cetatea de Baltă, la volanul unui autoturism, deși era băut bine.

Individul a refuzat testarea cu aparatul etilometru, fiind dus la spital, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge.

Rezultatul analizelor toxicologice efectuate asupra mostrelor biologice prelevate au indicat concentrația de 2,93 g/l alcool pur în sânge, pentru prima probă și 2,76 g/l alcool pur în sânge, pentru a doua probă.

Bărbatul de 43 de ani va fi prezentat duminică Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.