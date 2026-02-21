Dominic Fritz: Aș propune un pact între partidele politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor

Privind speculațiile din mediul public că Guvernul ar putea crește Taxa pe valoare adăugată la 24 %, liderul USR a spus: „USR este ferm împotriva unor creșteri de taxe. Și asta pentru că, acum este rândul statului să facă reduceri de cheltuieli, este rândul acestui guvern să arate responsabilitatea fiscală”.

Acesta a amintit de Guvernele conduse de Nicolae Ciucă și apoi de Marcel Ciolacu: „Guvernul să arate că a învățat ceva din greșelile din anii trecuți, în care guvernul Ciuca Ciolacu a dat din belșug ca și cum nu există limite și, de plătit, vor plăti copiii noștri”.

Dominic Fritz a subliniat că USR consideră esențială menținerea unui cadru fiscal stabil: „este nevoie ca mediul de afaceri, ca economia privată să aibă predictibilitate. Să știe, dacă ne băgăm într-o investiție, știm ce taxe vom plăti anul acesta, anul viitor, peste trei ani dimpotrivă”.

„chiar aș propune un moratoriu asumat, un pact între partidele politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor”, a transmis în final președintele USR, Dominic Fritz.

Sursa video: Antena 3 CNN