Dominic Fritz: Aș propune un pact între partidele politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a declarat că formațiunea pe care o conduce se opune vehement unor oricărei majorări de taxe, inclusiv unei posibile creșteri a TVA, susținând că este momentul ca statul să reducă cheltuielile, pentru a oferi predictibilitate mediului privat.
Dominic Fritz despre pachetul de solidaritate propus de PSD: USR nu va fi de acord să spunem, trecem pe caiet și să plătească următoarea generație
Rogobete, despre spargerea monopolului CNAS: „Automat crește standardul de îngrijire”
Alexandru Rogobete, după cazul medicului care opera la privat în timpul programului de la stat: Nu funcționează doar cu vorba bună. Voi declanșa un control național extins
Buzoianu afirmă că pe litoral există „4.000 de construcții care sunt suspecte să fie ilegale”
Diana Buzoianu, despre reforma Romsilva: Directorii vor avea contracte de mandat. În fiecare an vor fi analizați
Radu Mocanu
21 feb. 2026, 22:37, Politic

Privind speculațiile din mediul public că Guvernul ar putea crește Taxa pe valoare adăugată la 24 %, liderul USR a spus: „USR este ferm împotriva unor creșteri de taxe. Și asta pentru că, acum este rândul statului să facă reduceri de cheltuieli, este rândul acestui guvern să arate responsabilitatea fiscală”. 

Acesta a amintit de Guvernele conduse de Nicolae Ciucă și apoi de Marcel Ciolacu: „Guvernul să arate că a învățat ceva din greșelile din anii trecuți, în care guvernul Ciuca Ciolacu a dat din belșug ca și cum nu există limite și, de plătit, vor plăti copiii noștri”. 

Dominic Fritz a subliniat că USR consideră esențială menținerea unui cadru fiscal stabil: „este nevoie ca mediul de afaceri, ca economia privată să aibă predictibilitate. Să știe, dacă ne băgăm într-o investiție, știm ce taxe vom plăti anul acesta, anul viitor, peste trei ani dimpotrivă”.

„chiar aș propune un moratoriu asumat, un pact între partidele politice, că nu vom crește taxele nici anul acesta, nici anul viitor”, a transmis în final președintele USR, Dominic Fritz. 

 

Sursa video: Antena 3 CNN

