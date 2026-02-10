Bolojan, avertisment pentru primari: „Nu va mai putea fi așa cum eram obișnuiți”. Premierul avertizează: transferuri limitate, eficiență sau reformă administrativă

În fața primarilor, șeful Guvernului a transmis că perioada următoare va aduce constrângeri bugetare și decizii dificile, pe fondul deficitelor „foarte mari” pe care guvernele s-au angajat să le corecteze.

„Capacitatea Guvernului de a crește transferurile… e scăzută”

Bolojan a avertizat că nu mai pot fi așteptate majorări consistente ale transferurilor de la bugetul de stat către administrațiile locale, „indiferent cine va fi premier și ce coaliție va guverna în anii următori”. El a punctat că, în România, aproximativ 80% din banii folosiți de administrația locală provin din transferuri, în timp ce media în Uniunea Europeană este de circa 50%.

În același timp, premierul a subliniat ponderea ridicată a investițiilor derulate prin primării: „Aproape jumătate din investițiile din țara asta se fac prin autoritățile locale”, un procent pe care l-a comparat cu unul „dublu față de UE”.

Eficiență acum sau reformă în 2028: „comasări, reduceri de comune”

Șeful Executivului a spus că anul trecut și anul acesta sunt „ani determinanți” pentru administrația publică locală și a schițat două scenarii: fie autoritățile locale dovedesc că pot fi „mai performante” și „mai eficiente” în structurile actuale, fie „e o problemă de timp” până la 2028, an electoral, când s-ar putea ajunge la o reformă administrativă „care va însemna reduceri de comune, comasări”.

Bolojan a insistat că schimbarea nu se poate face din București, ci „prin fiecare” dintre primari și a prezentat un „pachet pentru administrație” care ar urma să fie adoptat „cel mai târziu săptămâna viitoare”. Potrivit lui, pachetul ar întări capacitatea aleșilor locali de a planifica și de a genera politici publice, dar include și o componentă de reducere de personal „acolo unde personalul depășește limitele” ce vor fi stabilite.

Taxe locale: majorări „de tranziție”, apoi evaluare la „prețul de piață”

Un capitol important al discursului a vizat taxele locale. Bolojan a afirmat că „nu mai puteam să rămânem la taxele” existente, argumentând că veniturile din taxele locale sunt în România la circa 0,55% din PIB, față de o medie europeană de 1,8%. Premierul a recunoscut că nimeni „nu e încântat” să plătească mai mult, dar a spus că autoritățile trebuie să explice populației nevoia acestor măsuri, menționând și eliminarea unor excepții.

El a precizat că, pentru unele categorii, creșterile au fost mai mari decât estimările și a descris taxele din 2026 drept „taxe de tranziție”. Din 2027, mecanismul ar urma să fie modificat: taxele vor fi raportate la „prețul de piață” stabilit de Ministerul Finanțelor pe baza tranzacțiilor imobiliare, însă „procentul va rămâne la dvs” astfel încât nivelul taxelor de anul viitor să fie „cam la nivelul de anul acesta”. „Aceste venituri vor rămâne la dvs”, a subliniat premierul.

Diferențe mari între localități și discuția despre transferuri

Referindu-se la buget și la sumele de transfer ce urmează să fie definitivare, Bolojan a atras atenția că există administrații cu economie mai puternică și venituri pe cap de locuitor semnificativ mai mari decât în alte localități, menționând diferențele dintre reședințele de județ și comunele mici, „unde lucrurile sunt problematice”.

Discursul premierului vine după intervenția liderului PSD, Sorin Grindeanu, care a cerut sprijin pentru administrațiile locale și a respins ideea înghețării investițiilor, într-un context de tensiuni publice în coaliție și critici recurente la adresa șefului Guvernului. PNL și PSD guvernează împreună.