Prima pagină » Știrile zilei » Premierul Ilie Bolojan despre sumele de transfer: Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară

Premierul Ilie Bolojan despre sumele de transfer: Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară

Premierul Ilie Bolojan a subliniat nevoia unei modificări de echilibrare a sumelor de transfer de la bugetul central la bugetul local nu mai dispune de capacitatea financiară de a menține la același nivel de transferuri.
Premierul Ilie Bolojan despre sumele de transfer: Trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
10 feb. 2026, 11:33, Politic

Reforma transferurilor către primării

Prim-Ministrul a arătat că unele localități beneficiază de venituri semnificativ mai mari pe cap de locuitor, ca urmare a poziției geografice sau a moștenirii economice, în timp ce altele se află sub nivelul de bază necesar pentru funcționarea administrației locale. 

Premierul Ilie Bolojan a declarat: „În ceea ce privește sumele de transfer pe care va trebui să le hotărâm în următoarele săptămâni, o dată cu definitivarea bugetului, cred că trebuie să precizăm că se poate de clar câteva lucruri. (…) trebuie să susținem o formulă de echilibrare bugetară, în care, creându-se un fond de echilibrare”, în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România. 

Prioritate pentru investițiile în curs

Totodată, premierul a avertizat că posibilitatea Guvernului de a aloca fonduri suplimentare pentru transferuri este mult mai redusă față de anii anteriori, în condițiile în care anul în curs este unul de vârf al investițiilor publice. 

„Capacitatea de a mai asigura la fel de mult fonduri de transfer, care, ca anii trecuți, nu mai există. Asta pentru că și anul acesta va fi un an de vârf al investițiilor, pentru că avem PNRR-ul, avem peste 10 miliarde de euro pe care trebuie să-i absorbim până în luna august. Avem programele locale, care sunt cele prin CNI, Anghel Saligny, alte programe care sunt dezvoltate de ministere”, a spus Bolojan. 

Acesta a exemplificat: „La CNI avem, cred că, 1200 de investiții începute, a căror cuantum general este de 12,5 miliarde. Dau cifre approximative. Dar noi alocăm 2,5 miliarde pe an. Deci, presupunând că n-am mai deschis de nicio investiție, ne trebuie 5 ani de zile să le terminăm pe cele care sunt începute”, adăugând: „Este lipsit de orice logică să mai deschizi investiții și să stai cu 1200 de investiții începute în diferite stadii și va trebui să ne concentrăm, așa cum am discutat și am convenit, să finalizăm investițiile care sunt în stadii avansate, pentru că altfel se degradează”. 

Privind transferurile realizate de la nivel central la nivel local, șeful Executivului a mai spus: „Capacitatea guvernelor de a crește transferurile către autoritățile locale este foarte scăzută. În România, majoritatea sumelor pe care le folosește administrația locală provin din transferuri de la bugetul de stat. E vorba de aproximativ 80% față de ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, care înseamnă aproximativ 50%”.

 

Recomandarea video

Descoperiri alarmante ale FBI: ce știm despre misterioasele biolaboratoare chineze găsite în SUA
G4Media
Explicațiile halucinante oferite de Alstom, producătorul metrourilor care nu circulă, după ce Gândul a dezvăluit că mecanicii Metrorex au rămas în mână cu maneta pentru frâna de siguranță. „Sunt incidente normale în etapa de testare”
Gandul
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Cancan
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport
„Moartea României”, anticipată în presa din Rusia, din cauza unei posibile manevre a NATO: „Distrugerea Bucureștiului este un răspuns adecvat”
Libertatea
Ce pensie primesc pensionarii din România care au lucrat cu jumătate de normă. Am făcut calculul
CSID
2026: Ești obligat să oprești dacă te afli pe banda 2 când pietonul începe traversarea? Regula din noul Cod Rutier
Promotor