Bolojan: Stabilitatea coaliției este esențială pentru reducerea costurilor pentru cetățeni

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi24, că săptămânile următoare vor fi decisive pentru funcționarea coaliției guvernamentale și a avertizat asupra consecințelor unei eventuale disfuncționalități.
Andrei Rachieru
09 feb. 2026, 22:08, Politic

„Inevitabil se va ajunge la anumite voturi în Parlament, iar testarea coaliției se va face la aceste voturi”, a afirmat Bolojan.

El a explicat că pentru cetățenii obișnuiți, o coaliție care nu funcționează poate însemna blocarea proiectelor începute și întârzierea rezultatelor.

„Ceea ce spun eu este că, cu cât o coaliție funcționează mai coerent, cu cât își urmărește obiectivele necesare datorită situației dificile în care este România, cu atât putem scoate țara din această situație mai repede, cu costuri mult mai reduse pentru cetățeni și cu o perioadă de revenire mult mai scurtă. Asta ține de noi, de fiecare”, a subliniat premierul.

Referindu-se la criticile primarului PSD Constantin Toma privind un posibil „joc periculos” al partidului, Bolojan a afirmat că nu poate presupune intențiile politice ale PSD.

„În condițiile în care tensiunile dintr-o coaliție depășesc limitele normalului, iar atacurile distrug încrederea și acțiunea nu mai este convergentă, e greu de presupus că această coaliție mai are forța să ducă lucrurile înainte. Sper să nu ajungem în această situație. Îmi doresc stabilitate, pentru că schimbările dese de guverne sau de miniștri nu aduc un plus nici pentru țară, nici pentru domeniile de responsabilitate ale miniștrilor. Ar fi bine să avem o minimă stabilitate, astfel încât să existe predictibilitate pentru măsurile luate”, a mai spus Bolojan.

