Impozitarea progresivă nu este „de actualitate”. Ce spune premierul despre recomandarea FMI

Premierul Ilie Bolojan a comentat la Digi24 declarațiile făcute de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, privind recomandarea Fondul Monetar Internațional referitoare la trecerea României la impozitarea progresivă. Șeful Guvernului spune că o astfel de schimbare nu poate fi făcută rapid și nu reprezintă o prioritate în acest moment.
Mădălina Dinu
18 feb. 2026, 19:31, Politic

Discuția despre impozitul progresiv a reapărut după ce guvernatorul BNR a amintit existența unui acord pe politici economice, nu pe finanțare, între România și FMI, instituție care recomandă analizarea unui sistem de taxare progresivă. Tema este sensibilă politic, mai ales în contextul în care Partidul Național Liberal s-a opus în mod constant introducerii acestui model de impozitare.

Premierul a explicat că orice modificare majoră a sistemului fiscal presupune pregătiri administrative și tehnice îndelungate, iar contextul bugetar actual complică suplimentar o astfel de reformă.

„În schimbarea sistemelor de impozitare nu se poate face de pe o zi pe alta. Are nevoie cel puțin de un an de zile, în așa fel încât să existe capacitatea finanțelor pentru a pune în practică orice fel de politică de schimbare a impozitării. Asta este o constatare care nu ține de abordări politice, ci pur și simplu de capacitatea de a pune o lege în practică”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că, în actualele condiții economice, autoritățile sunt concentrate pe stabilizarea bugetului și pe creșterea colectării veniturilor.

„În ceea ce privește punctul meu de vedere, consider că, în situația actuală, în condițiile în care oricum avem o situație complicată din punct de vedere bugetar, în condițiile în care avem modificări de legi, iar finanțele se concentrează pe combaterea evaziunii fiscale, pe încasarea taxelor și pe digitalizare, nu este de actualitate un astfel de proiect”, a afirmat premierul.

Impozitarea progresivă este un sistem în care procentul de impozit crește pe măsură ce venitul este mai mare, astfel încât cei care câștigă mai mult plătesc un procent mai ridicat din venit ca taxă.

De ce este mai echitabilă impozitarea progresivă?

În prezent, România are un impozit fix pe venit (flat tax) de 10% pentru majoritatea veniturilor, ceea ce înseamnă că toți plătesc același procent, indiferent cât câștigă.

Comparativ, impozitarea progresivă ar fi „mai echitabilă” pentru că:

  • Cei cu venituri mai mici plătesc mai puțin, ceea ce ajută la creșterea puterii lor de cumpărare.
  • Cei cu venituri mari plătesc mai mult, contribuind mai mult la finanțarea serviciilor publice.
  • Poate reduce inegalitățile sociale, pentru că taxa se adaptează la capacitatea fiecăruia de a plăti.

