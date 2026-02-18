Poate salva România cele 230 de milioane din PNRR după decizia CCR? Răspunsul lui Bolojan

„Primul lucru pe care îl vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, în așa fel încât să încercăm să nu pierdem cei 230 de milioane de euro care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a reamintit că România a avut un termen de îndeplinire al jalonului din PNRR, însă din cauza amânărilor care au fost făcute pe fondul deciziei CCR, România a depășit termenul, iar Guvernul va trebui să facă tot ceea ce este posibil pentru a recupera suma de bani care înseamnă niște „investiții importante” pentru România, după cum a declarat premierul.

Potrivit premierului, Guvernul va afla dacă acești bani au fost sau nu pierduți spre finalul lunii februarie, începutul lunii martie.